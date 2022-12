La Suisse bat la Serbie 3-2 et réserve les 16 dernières places

La Suisse s’est qualifiée pour les huitièmes de finale de la Coupe du monde pour le troisième tournoi consécutif après une victoire 3-2 contre la Serbie vendredi.

Remo Freuler a marqué le but de la victoire juste après la mi-temps alors que les Suisses s’assuraient la deuxième place du groupe G. Ils affronteront ensuite le Portugal mardi au stade Lusail.

Xherdan Shaqiri a donné l’avantage à la Suisse au début de la première mi-temps avant qu’Aleksandar Mitrovic et Dusan Vlahovic ne répondent pour la Serbie. Breel Embolo a égalisé le score juste avant la mi-temps.

La Suisse avait besoin d’une victoire pour se garantir une place en huitièmes de finale après avoir battu le Cameroun et perdu contre le Brésil lors de ses deux premiers matchs. L’équipe a atteint les huitièmes de finale de la Coupe du monde 2014 au Brésil et à nouveau quatre ans plus tard en Russie. Ils ont perdu 1-0 dans les deux matches, respectivement contre l’Argentine et la Suède.

Contre le Portugal, les Suisses chercheront à atteindre les quarts de finale pour la première fois depuis qu’ils ont accueilli la compétition en 1954.

