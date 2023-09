La Suisse a perdu 10 % de ses glaciers en seulement deux ans suite à une fonte des glaces « catastrophique », selon une étude | Nouvelles du monde

La Suisse a perdu 10 % de ses glaciers en seulement deux ans, selon une étude, après une chaleur estivale élevée et de faibles chutes de neige en hiver.

Le pays a perdu autant de glace en 24 mois qu’au cours des trois décennies précédant 1990, ont indiqué les chercheurs, qualifiant la fonte des glaces de « catastrophique ».

Suisse – qui abrite le plus grand nombre de glaciers de tous les pays d’Europe – a vu 4 % de son volume total de glaciers disparaître en 2023, soit la deuxième plus grande baisse en une seule année, après une baisse record de 6 % en 2022.

L’équipe de Glacier Monitoring Switzerland (GLAMOS) a déclaré que la « perte massive de glace » était due à un hiver avec de très faibles volumes de neige – qui tombe sur les glaciers et les protège de l’exposition directe au soleil – et des températures estivales élevées.

Toute la Suisse – où les Alpes ont traversé la majeure partie du sud et du centre du pays – a été touchée, même si les glaciers des régions du sud et de l’est ont fondu presque aussi vite que lors du dégel record de 2022.

À certains endroits, GLAMOS a dû interrompre sa surveillance en raison de la fonte.

Image:

Une partie effondrée du glacier du Rhône





Des images publiées sur les réseaux sociaux par Matthias Huss, qui dirige GLAMOS, lors de voyages de collecte de données ces dernières semaines, montraient de nouveaux lacs se formant à côté des langues glaciaires, ainsi que des ruisseaux d’eau de fonte traversant des grottes de glace et des roches nues sortant de la glace qui s’amincit.

« Cette année a été très problématique pour les glaciers car il y avait très peu de neige en hiver et l’été était très chaud », a-t-il expliqué.

« La combinaison de ces deux facteurs est la pire chose qui puisse arriver aux glaciers. »

Twitter

Ce contenu est fourni par Twitter, qui peut utiliser des cookies et d’autres technologies. Pour vous montrer ce contenu, nous avons besoin de votre autorisation pour utiliser des cookies. Vous pouvez utiliser les boutons ci-dessous pour modifier vos préférences afin d’activer Twitter cookies ou pour autoriser ces cookies une seule fois. Vous pouvez modifier vos paramètres à tout moment via les options de confidentialité.



Malheureusement, nous n’avons pas pu vérifier si vous avez consenti à Twitter biscuits. Pour afficher ce contenu, vous pouvez utiliser le bouton ci-dessous pour autoriser Twitter cookies pour cette session uniquement.

Activer les cookies Autoriser les cookies une fois

Twitter

Ce contenu est fourni par Twitter, qui peuvent utiliser des cookies et d’autres technologies. Pour vous montrer ce contenu, nous avons besoin de votre autorisation pour utiliser des cookies. Vous pouvez utiliser les boutons ci-dessous pour modifier vos préférences afin d’activer Twitter cookies ou pour autoriser ces cookies une seule fois. Vous pouvez modifier vos paramètres à tout moment via les options de confidentialité.



Malheureusement, nous n’avons pas pu vérifier si vous avez consenti à Twitter biscuits. Pour afficher ce contenu, vous pouvez utiliser le bouton ci-dessous pour autoriser Twitter cookies pour cette session uniquement.

Activer les cookies Autoriser les cookies une fois

Plus de la moitié des glaciers des Alpes se trouvent en Suisse, où les températures augmentent d’environ deux fois la moyenne mondiale en raison de changement climatique.

À certains endroits, les corps perdus il y a longtemps ont été retrouvés grâce au rétrécissement des calottes glaciaires.

« Une fonte de plusieurs mètres a été mesurée dans le sud du Valais et dans la vallée de l’Engadine à un niveau supérieur à 3.200 mètres, une altitude à laquelle les glaciers avaient jusqu’à récemment conservé leur équilibre », a indiqué l’équipe GLAMOS.

En savoir plus:

La banquise hivernale de l’Antarctique atteint un niveau « extrême » record

Les modèles climatiques mettent en garde contre un avenir apocalyptique

La perte moyenne d’épaisseur de glace atteignait jusqu’à trois mètres (10 pieds) dans des endroits tels que le glacier de Gries en Valais, le glacier Basodino dans le canton ou région sud du Tessin et le système glaciaire Vadret Pers dans l’est des Grisons.

La situation dans certaines parties de l’Oberland bernois central et du Valais était moins dramatique, comme pour le glacier d’Aletsch en Valais et le glacier de la Plaine Morte dans le canton de Berne, car ils ont bénéficié de plus de chutes de neige en hiver.

Mais même dans de telles zones, « une perte de plus de deux mètres de l’épaisseur moyenne de la glace est extrêmement élevée », a indiqué l’équipe.