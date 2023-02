La suggestion d’un utilisateur de Twitter pour les couples mariés d’adopter le nom de famille plus cool obtient un coup de pouce

Rappelez-vous le dialogue de Pia dans ‘3 idiots‘ quand elle a appris le vrai nom de Rancho ? Quand elle a dit “Me Shaadi ke baad apna changement de nom de famille nahi karungi(Je ne changerai pas de nom de famille après mon mariage)”, toutes les femmes qui se sont penchées sur le nom de famille de son futur mari l’ont ressenti ! normes. Ils sont censés suivre le nom de famille des hommes ou aligner leur nom existant sur celui-ci dans les temps modernes. Cependant, une femme a suggéré que les couples mariés devraient choisir entre des noms de famille plus cool et Twitter pense que ce n’est pas une mauvaise idée.

S’adressant au site de micro-blogging, elle a écrit : “Les couples mariés devraient prendre le nom de famille de celui qui est le plus cool”. Les internautes ont approuvé le conseil de mariage et ont même partagé des cas où la femme et le mari ont mélangé leurs noms de famille pour en trouver un nouveau. « Ma femme et moi avons combiné nos noms de famille. Jankowsky + Lindstrom = Jankstrom », a commenté un utilisateur tandis qu’un autre a déclaré:« Comment n’ai-je jamais su cela !? Aimer.”

les couples mariés devraient prendre le nom de famille de celui qui est le plus cool.— becca slack (@ohboybeccaslack) 1 février 2023

Ma femme et moi avons combiné nos noms de famille. Jankowsky + Lindstrom = Jankstrom Notre fille est la première du nom. – Eric Jankström (@The_Jank) 2 février 2023

Et s’ils sont nuls tous les deux, ils devraient pouvoir proposer quelque chose de nouveau ‍♂️— Josh (@Revuhnant) 2 février 2023

C’est ce que nous avons fait, heureusement c’était le mien— Rob Simon (@orob) 3 février 2023

Appelant cela la « survie du plus fort », les internautes en ont plutôt fait une conversation amusante où ils ont parlé de noms de famille étranges dont ils ont entendu parler. « Le nom de famille de ma femme est Vowell. Je lui ai dit que nous devrions changer nos noms de famille en ‘Consonant’ », a répondu un utilisateur. Un autre s’est exclamé: «Je suis d’accord avec cela. Si ma femme avait un nom de famille cool comme “Panthère”, je l’aurais définitivement pris. C’est le système le plus juste.

Je suis d’accord avec ça. Si ma femme avait un nom de famille cool comme “Panthère”, je l’aurais définitivement pris. C’est le système le plus juste.— Justin List ⚡️ (@JustinList) 2 février 2023

Le nom de famille de ma femme est Vowell. Je lui ai dit que nous devrions changer nos noms de famille en “Consonant”. Elle a demandé “y?” Et j’ai dit “parfois” Nous avons encore des noms de famille différents. – Bryan McAllister (@bryanplayspiano) 2 février 2023

Vous devez joindre un vote à chaque invitation. puis au mariage juste avant la fin de la cérémonie, vous pouvez faire une grande révélation sur le nom qui a gagné.— Ry (@Hash_bros_inc) 2 février 2023

Une partie de la cérémonie de mariage devrait impliquer un tirage au sort qui décidera à jamais du nom de famille que le couple aura. “Mesdames et Messieurs, je vous présente pour la toute première fois … [flips a coin] …LES MEUNIERS!” Valeur de divertissement juste et excellente. – Amy Upshaw (@amyrupshaw) 2 février 2023

Un autre morceau de médias sociaux a même proposé des suggestions comme celle-ci : “Une partie de la cérémonie de mariage devrait impliquer un tirage au sort qui décide à jamais du nom de famille que le couple aura”. «J’ai toujours pensé que le nom devrait pencher vers celui qui se trouve être un enfant unique à tout le moins. C’est logique, de cette façon, le nom de famille ne disparaît pas définitivement lorsque vous vous mariez », a fait remarquer l’autre.

