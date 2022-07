La suggestion d’un auteur philippin pour que les hommes portent des «nuisettes» au Royaume-Uni Heatwave obtient un coup de pouce

Le Royaume-Uni connaît de graves épisodes de vagues de chaleur dans diverses régions du pays. Dans un effort pour ajouter du répit, un utilisateur sur Twitter a concocté un fil rempli de conseils sur “comment rester au frais pendant la canicule au Royaume-Uni”.

Le fil Twitter qui est maintenant viral est centré sur les Philippins et a des façons très uniques et hilarantes sur la façon dont les gens au Royaume-Uni peuvent trouver des moyens de se rafraîchir dans la chaleur torride. Le premier que dit le fil est de porter le coton ou le lin le plus “lâche” que l’on puisse trouver. Pour cela, selon la photo, les hommes devraient préférer porter des nuisettes ou, comme on l’appelle aux Philippines, “Duster Dress”.

Regarde:

✨COMMENT RESTER AU FRAIS DANS LA VAGUE DE CHALEUR AU ROYAUME-UNI (UN FIL DE MOI, UN BÉBÉ TROPICAL PHILIPPIN):✨ 1. Portez le coton ou le lin le plus ample (c’est un mot aujourd’hui) que vous pouvez trouver, de préférence une grande robe ample (les hommes, c’est le bon moment pour essayer une robe). Aux Philippines, nous appelons cela une robe Duster pic.twitter.com/QsnJivfmR7 – Jill Damatac (@JillDamatac) 18 juillet 2022

Le suivre est un autre conseil qui dit aux utilisateurs de “ne rien faire” et “d’ouvrir toutes les fenêtres”.

2. De 10h à 16h, ne bougez pas. Ne fais rien. Ouvrez toutes les fenêtres, mais gardez le soleil dehors. Mettez une telenovela. Et puis un autre. Et un autre. pic.twitter.com/3SqYoNHnd8 – Jill Damatac (@JillDamatac) 18 juillet 2022

Des conseils comme allumer tous les ventilateurs électriques et s’endormir sur le canapé, “devant le ventilateur”, apparaissent également dans le fil.

3. Avec les fenêtres ouvertes (et le soleil à l’abri !), allumez tous les ventilateurs électriques pour cette douce brise croisée. Et n’oubliez pas votre propre salaire (ou donnez à votre neveu quelques pesos pour le faire pour vous, il pourra s’offrir un taho plus tard quand le taho man viendra dans votre rue) pic.twitter.com/aPgqMfhpTO – Jill Damatac (@JillDamatac) 18 juillet 2022

4. Vers 14h, endormez-vous sur le canapé, devant le ventilateur, au moment où Eat Bulaga passe. pic.twitter.com/dOrOuzimT7 – Jill Damatac (@JillDamatac) 18 juillet 2022

Après avoir passé la journée à l’intérieur à faire diverses activités, y compris une “interdiction rapide de midi” fortement recommandée ou un bain rapide, vient l’heure du dîner. Le tweet mentionnait : « Nous ne mangeons pas de salade, car nous sommes philippins. Nous ne cuisinons pas non plus à l’intérieur, car il fait trop chaud pour cette merde ! Faites griller une tonne de porc BBQ Pinoy sur des brochettes.

20h 18h : l’heure du dîner ! Nous ne mangeons pas de salade, car nous sommes philippins ! Nous ne cuisinons pas non plus à l’intérieur, car il fait trop chaud pour cette merde ! Faites griller une tonne de porc BBQ Pinoy sur des brochettes. De préférence avec de la bière Red Horse. Recette ci-dessous. Je vous en prie. https://t.co/S0VkmWGLaT – Jill Damatac (@JillDamatac) 18 juillet 2022

Le fil est devenu viral et a adoré les façons de lutter contre les vagues de chaleur, à la philippine. Les internautes ont particulièrement aimé le premier conseil qui suggère aux hommes de porter des nuisettes.

Un utilisateur a écrit : « Peu importe d’où vous venez ! De bons conseils canicule sont de bons conseils canicule ! Reste calme.”

Peu importe d’où vous venez ! De bons conseils canicule sont de bons conseils canicule ! Restez cool vous tous https://t.co/bddcVpe9XD — 🌲yee-haw hee-haw🌲 (@bean_donk) 20 juillet 2022

Un utilisateur l’a appelé “Solid Advice”.

des conseils solides https://t.co/pljMQ7Ea0V — Dianne Victor (@yvonnethevictor) 20 juillet 2022

Un utilisateur a salué “Dusters”.

“J’aime tellement ça”, a déclaré cet utilisateur.

J’aime tellement ça https://t.co/DIurzhL3Zo – heeyyy, heeyyy? tu ne sembles pas très éveillé .. (@zkullheadx_x) 19 juillet 2022

“La suprématie de Daster”, a déclaré un utilisateur. Daster est le nom des nuisettes en Indonésie.

Alors, que pensez-vous de ces conseils ? Êtes-vous prêt à essayer?

