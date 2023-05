La Suédoise Loreen remporte le concours Eurovision de la chanson pour la 2e fois

La chanteuse suédoise Loreen a remporté le concours Eurovision de la chanson samedi soir avec sa ballade puissante Tatouagelors d’un concours de musique coloré et éclectique assombri pour la deuxième année consécutive par la guerre en Ukraine.

La diva de Stockholm a battu des artistes de 25 autres pays pour remporter la couronne pop du continent lors de la compétition à Liverpool.

La chanteuse finlandaise Kaarija a terminé deuxième dans une bataille serrée des voisins nordiques. La chanteuse montréalaise La Zarra, qui concourait pour la France, a terminé 16e.

Loreen a déjà remporté l’Eurovision en 2012 et n’est que la deuxième interprète à remporter le prix deux fois, après l’Irlandais Johnny Logan dans les années 1980.

La Grande-Bretagne a accueilli l’Eurovision cette année au nom de l’Ukraine, qui a gagné l’année dernière mais n’a pas pu exercer son droit d’organiser le concours à cause de la guerre. Des sirènes de raid aérien ont retenti à travers l’Ukraine alors que le concours était en cours.

Loreen soulève un trophée après avoir remporté l’Eurovision 2023 à Liverpool samedi. (Phil Noble/Reuters)

Sous le slogan « Unis par la musique », la finale de l’Eurovision a fusionné l’âme de la ville portuaire anglaise qui a donné naissance aux Beatles à l’esprit de l’Ukraine ravagée par la guerre.

Les images et les sons de l’Ukraine ont traversé le spectacle, en commençant par un film d’ouverture qui montrait les lauréats de l’Eurovision 2022 Kalush Orchestra chantant et dansant dans le métro de Kiev, avec l’air repris par des musiciens au Royaume-Uni – dont Kate, princesse de Galles, montré jouer du piano.

Le groupe de folk-rap lui-même a ensuite émergé sur scène dans la Liverpool Arena sur une paire de mains géantes tendues, accompagné de batteurs massés.

Les concurrents des 26 nations finalistes sont entrés dans l’arène lors d’un défilé de drapeaux de style olympique, accompagné de performances en direct d’acteurs ukrainiens, dont Go A, Jamala, Tina Karol et Verka Serduchka – tous d’anciens concurrents de l’Eurovision.

Kalush Orchestra revient sur la scène #Eurovision après sa victoire triomphale l’an dernier 🫶🇺🇦 < a href="https://t.co/ROQeubiWaF">pic.twitter.com/ROQeubiWaF —@Eurovision

Maintenant dans sa 67e année, l’Eurovision se présente comme le plus grand concours de musique au monde – une olympiade de pop festive. Les concurrents ont chacun trois minutes pour fusionner des airs accrocheurs et un spectacle époustouflant dans des performances capables de gagner le cœur de millions de téléspectateurs.

Loreen avait été la favorite des bookmakers et avait remporté de loin le plus de votes des jurys professionnels dans le système de vote complexe de l’Eurovision. Elle a fait face à un défi serré de Kaarija, qui a remporté le vote du public.

Kaarija est une artiste énergique avec un haut boléro vert sinistre qui passe du grondeur de métal au doux crooner sur l’hymne de la fête cha cha cha. La chanson contagieuse a suscité l’une des plus grandes réactions de foule sinaglong de la nuit.

PHOTOS | Faits saillants du concours Eurovision de la chanson 2023 :

L’Italien Marco Mengoni avait également une forte audience pour Due Vite (Two Lives), une ballade séduisante aux paroles énigmatiques.

Le duo autrichien Teya & Salena a été le premier à se produire avec Qui diable est Edgar ? – une ode satirique daffy à Edgar Allen Poe qui dénonce également les maigres redevances que les musiciens gagnent grâce aux services de streaming.

Après cela, les goûts variés du continent ont été exposés : le chant de style cabaret du Mimicat du Portugal ; la power pop à la Britney de Blanka en Pologne ; échos d’Edith Piaf de La Zarra pour la France ; ballade fumante de l’entrée de Chypre, Andrew Lambrou.

La chanteuse montréalaise La Zarra, qui a concouru pour la France, se produit sur scène lors de la finale de l’Eurovision à Liverpool samedi. (Dominique Lipinski/Getty Images)

Le rock était exceptionnellement bien représenté cette année dans un concours qui a tendance à favoriser la pop guillerette. L’Australien Voyager a évoqué le rock des stades des années 80 Promessetandis que le Slovène Joker Out et l’Allemand Lord of the Lost étaient également des entrées à la guitare.

Un concurrent décalé était l’opéra rock anti-guerre Maman SC ! par Let 3 de Croatie, qui se moque des dictateurs militaristes au milieu d’images Monty Pythonesque avant de se déshabiller jusqu’à leurs sous-vêtements sur scène.

Le duo d’electronica Tvorchi a rendu hommage à la résilience de l’Ukraine sur Coeur d’acier.

Mae Muller, pour la Grande-Bretagne, a décroché le dernier créneau peu enviable de la soirée avec son hymne de rupture enjoué J’ai écrit une chanson. Elle est arrivée à l’avant-dernière place – mais a au moins évité l’humiliation d’obtenir des « points nuls » – zéro point.

Hommages à Liverpool, Ukraine

Pendant que les votes étaient exprimés et comptés, Sam Ryder, finaliste de l’année dernière pour la Grande-Bretagne, a interprété son nouveau single Montagneaccompagné du batteur de Queen Roger Taylor.

Un segment « Liverpool Songbook » présentait d’anciennes stars de l’Eurovision interprétant des chansons de la ville, dont John Lennon Imaginer, Tu me fais tourner (comme un disque) par Dead or Alive et l’hymne civique non officiel Tu ne marcheras jamais seul – avec la participation du public, en hommage à Liverpool et à l’Ukraine.

Environ 6 000 fans ont regardé le spectacle à l’intérieur de l’arène, et des dizaines de milliers d’autres dans une fan zone de Liverpool et lors d’événements sur grand écran à travers le Royaume-Uni. L’audience mondiale de la télévision a été estimée à 160 millions.

Les fans regardent la finale de l’Eurovision dans la Fan Zone devant le lieu de la compétition à Liverpool samedi. (Jon Super/Associated Press)

Sous le soleil du printemps, les fans ont afflué par milliers dans la zone des quais de la ville – désormais une vaste zone de fête – près du site avant le concours. Beaucoup étaient drapés dans les drapeaux de leurs nations préférées ou habillés comme leurs actes préférés.

« Juste pour venir voir des gens de toutes nationalités différentes, de toutes cultures différentes – c’est très amusant », a déclaré le fan australien Martin Troedel, arborant un kangourou sur son chapeau. « Franchement, il y a des actes assez étranges, c’est ce que j’aime. On ne sait jamais à quoi s’attendre. »

Liverpool a adopté l’Eurovision et l’Ukraine, avec des entreprises à travers la ville arborant des drapeaux ukrainiens et un programme d’événements culturels présentant aux habitants l’art, la musique et la nourriture du pays d’Europe de l’Est.

Mais les organisateurs ont déclaré avoir refusé une demande du président Volodymyr Zelenskyy de faire une allocution vidéo. L’Union européenne de radiodiffusion a déclaré que cela violerait « la nature apolitique de l’événement ».

‘Lancement’ vers la célébrité

Fondée en 1956, l’Eurovision est une institution culturelle européenne qui a produit des stars de premier plan – ABBA et Céline Dion sont tous deux d’anciens lauréats – aux côtés d’artistes dont la carrière a coulé sans laisser de trace.

Ces dernières années, il est redevenu une plateforme qui peut lancer des stars. Le groupe de rock italien Maneskin, qui a gagné en 2021, a joué dans de grands festivals américains et a ouvert les Rolling Stones en tournée. Sam Ryder a eu un album n ° 1 et s’est produit au festival de Glastonbury.

« ABBA l’a fait dans les années 1970, puis c’est devenu silencieux et ce n’était pas tout à fait considéré comme la rampe de lancement qu’il est maintenant », a déclaré Steve Holden, animateur du podcast officiel du concours Eurovision de la chanson. « Maintenant, l’industrie de la musique, le monde, sait que si vous apparaissez à l’Eurovision, vous pourriez avoir droit à quelque chose de génial. »