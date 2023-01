La Suède voit une plus grande menace russe pour les télécommunications et le réseau électrique

STOCKHOLM (AP) – L’agence suédoise de sécurité intérieure SAPO a averti mardi qu’elle s’attend à ce que la Russie intensifie les activités menaçant la sécurité suédoise dans des domaines tels que les télécommunications et le réseau électrique.

La directrice du SAPO, Charlotte von Essen, a déclaré que les actions de la Russie étaient “imprévisibles”, mais a souligné que “nous pouvons nous attendre à ce que les activités russes menaçant la sécurité contre la Suède augmentent”.

Les secteurs “où il y a lieu d’être particulièrement vigilant pour contrer l’espionnage et le sabotage” sont les télécommunications, la fourniture d’électricité et le transport de “matériel critique”, a déclaré von Essen. Elle n’a pas précisé ce qu’elle voulait dire par ce dernier.

“Du côté russe, il y a un intérêt à perturber ces zones”, a ajouté von Essen. “Ce sont des secteurs où les attaques contre la Suède pourraient également causer des dommages au reste de l’Europe.”

Elle a pris la parole à la fin de la conférence de trois jours sur le peuple et la défense à Salen, une station de ski du centre de la Suède. L’événement annuel s’est déroulé en présence du secrétaire général de l’OTAN, Jens Stoltenberg, du Premier ministre suédois Ulf Kristersson et d’experts suédois en politique étrangère et en sécurité.

Von Essen a déclaré que SAPO s’attend à ce que la Russie utilise, “dans une plus large mesure qu’auparavant, des plateformes non officielles telles que la diaspora russe, les institutions et les entreprises en Suède”.

Elle a également averti que SAPO assiste à une propagation accrue “des théories du complot et des messages anti-étatiques, ce qui, à long terme, risque de saper la confiance dans les institutions de la société, la prise de décision des politiciens et la légitimité de l’État”.

« La menace d’assassinat et la menace contre notre constitution peuvent survenir dans un extrémisme généralisé. C’est un développement qui fait le jeu d’une puissance étrangère », a déclaré von Essen.

Elle a refusé de dire si l’activité russe avait augmenté depuis que la Suède – et la Finlande voisine – ont demandé à rejoindre l’OTAN après l’invasion de l’Ukraine par la Russie. Les deux pays nordiques ont une longue histoire de non-alignement militaire.

The Associated Press