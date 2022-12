La Suède vante l’énergie nucléaire comme remède à la dépendance russe et les prix élevés : “une situation désastreuse”

L’énergie nucléaire est un outil clé pour réduire la dépendance vis-à-vis du pétrole et du gaz russes tout en contribuant à fournir une alternative moins chère alors que l’Europe est confrontée à une crise de chauffage cet hiver, selon le ministre suédois des Affaires étrangères.

Tobias Billström, qui a pris ses fonctions en octobre en tant que ministre des Affaires étrangères, a déclaré à Fox News Digital que son gouvernement estime qu’il doit “intensifier la construction de plus d’énergie nucléaire” parce que la Suède est une petite nation et a besoin de “sûr, propre, sécurisé”. énergie” qui est “bon marché”.

“Nous voulons voir plus de réacteurs nucléaires en construction”, a déclaré Billström lors d’une interview au Aspen Security Forum à Washington, DC “Nous parlons de le faire avec un système de crédits, mais nous sommes en étroite collaboration et en contact avec l’industrie suédoise pour pouvoir financer la construction de nouveaux réacteurs nucléaires.”

L’énergie nucléaire s’est avérée être une question controversée en Europe au cours de la dernière décennie, l’Allemagne ayant décidé de fermer ses centrales et la France prévoyant de construire de nouvelles centrales alors que divers pays reconsidéraient la meilleure direction en matière d’énergie nucléaire. Le ministre d’État allemand, Tobias Lindner, a récemment déclaré à Fox News Digital que “la résistance contre l’énergie nucléaire” fait partie de “l’ADN de la société allemande”.

Les prix de l’énergie ont grimpé en flèche en raison des sanctions imposées à la Russie à la suite de son invasion de l’Ukraine et de la réduction drastique par Moscou de l’approvisionnement en gaz de l’Europe, notamment fermer indéfiniment son pipeline Nord Stream 1.

Lorsqu’on lui a demandé si l’Europe devait faire plus pour réduire sa dépendance énergétique vis-à-vis de la Russie, Billström a accepté et a noté que “l’agression de la Russie en Ukraine” montrait “exactement à quel point la précarité [the] toute la situation est.”

“Nous devrions tous prendre très au sérieux la situation qui s’est produite avec tant de pays confrontés à une situation désastreuse en ce qui concerne le coût pour les ménages en raison de la forte tarification de l’énergie”, a déclaré Billström.

Contrairement à de nombreux autres pays européens, la Suède ne dépend pas du gaz russe, mais la Russie reste une préoccupation majeure – à tel point que la Suède a voté pour rejoindre l’OTAN après des décennies de neutralité pour des raisons de sécurité.

Stockholm s’est efforcé de renforcer ses liens avec les États-Unis et d’autres alliés pour mieux se protéger face aux menaces potentielles, y compris les cyberattaques.

“Nous aimerions avoir une collaboration et une coopération plus étroites au niveau bilatéral entre les États-Unis et la Suède, car nous savons et nous pensons que nous pouvons offrir beaucoup de choses pour la cybersécurité, à la fois avec des ressources technologiques, mais aussi avec des renseignements”, a expliqué Billström. .

Billström a noté que les États-Unis et la Suède avaient une “très bonne” relation, racontant qu’il n’avait ressenti “que la bonne volonté des représentants du Congrès et de l’administration” lors de sa visite à Washington DC.

“J’ai vraiment hâte, à la fois en tant que ministre des affaires étrangères de la Suède” et en tant que nouveau titulaire de la présidence du Conseil de l’Union européenne “de maintenir ces bonnes relations, de les développer et de voir que les États-Unis, la Suède et l’Europe sont dans un bon mode concerté », a déclaré Billström.

Ce partenariat s’étend à la République populaire de Chine, Billström notant la nécessité d’une “coopération étroite entre l’UE et les États-Unis en ce qui concerne les questions chinoises”.

Les États-Unis et la Suède forment également un front uni contre l’Iran. Stockholm a fermement condamné la récente exécution par Téhéran d’un manifestant après trois mois de manifestations après la mort de Mahsa Amini, 22 ans.

“Nous regardons très sérieusement l’Iran se lancer maintenant dans cette méthode pour tenter d’étouffer ce qui est finalement, vous savez, une croyance en la liberté et une volonté de liberté parmi ces femmes et ces filles dans les rues de Téhéran et d’autres villes”, dit Billström.

“J’ai personnellement insisté sur la nécessité de l’inscrire à l’ordre du jour. Lors de la prochaine réunion du Conseil des ministres des Affaires étrangères à Bruxelles, l’Iran sera un point spécifique à l’ordre du jour grâce aux efforts du gouvernement suédois pour l’y inscrire.”

“Je pense que nous devrions être aux côtés de ceux qui veulent avoir la liberté d’expression dans les rues d’Iran”, a-t-il ajouté. “Les femmes et les filles paient maintenant un prix très élevé pour la brutalité dont sont victimes les forces de sécurité”, a-t-il ajouté. “Nous devons montrer à l’Iran que ce genre de méthode est inacceptable.”