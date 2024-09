La Suède va payer les immigrés pour qu’ils partent — RT World News

Cette décision fait partie d’un « changement de paradigme » dans la politique migratoire de l’État nordique, a déclaré le ministre du gouvernement Johan Forssell.

La Suède versera jusqu’à 34 000 dollars aux immigrés souhaitant retourner dans leur pays d’origine, a annoncé jeudi le ministre suédois des Migrations, Johan Forssell, lors d’une conférence de presse. L’annonce de M. Forssell intervient dans un contexte de renversement général de la politique migratoire autrefois libérale de ce pays nordique.

Les immigrants qui quitteront volontairement la Suède à partir de 2026 pourront recevoir jusqu’à 350 000 couronnes suédoises (34 000 dollars), a déclaré Forssell lors d’une conférence de presse.

En vertu d’un système de subventions mis en place au milieu des années 1980, la Suède offre actuellement aux migrants jusqu’à 10 000 couronnes (970 dollars) par adulte et 5 000 couronnes (485 dollars) par enfant pour partir. Cependant, selon Forssell, une seule personne a accepté ce programme l’année dernière.

Ludvig Aspling, membre du parti de droite Démocrates de Suède, dont le parti soutient le gouvernement centriste du pays, a déclaré que si la subvention était augmentée et que davantage de personnes en prenaient connaissance, elles seraient plus susceptibles d’accepter l’accord. Aspling prédit que les chômeurs ou les personnes occupant des emplois à bas salaires qui dépendent des aides gouvernementales « serait intéressé » dans une telle offre.















Payer les migrants pour qu’ils partent représente un revirement radical par rapport à 2015, lorsque la ministre des Affaires étrangères de l’époque, Margot Wallstrom, avait déclaré que le pays était un « superpuissance humanitaire » et a ouvert ses frontières à plus de 160 000 demandeurs d’asile, soit plus par habitant que tout autre pays européen. millions de personnesprincipalement originaires du Moyen-Orient et d’Afrique du Nord, ont immigré en Suède au cours des années qui ont suivi.

Ces arrivées ont été accompagnées d’une augmentation des crimes violents, avec des cas de meurtre et d’homicide involontaire presque partout. doublement entre 2012 et 2023, et les délits sexuels croissant de 56 % entre 2013 et 2021. Selon une enquête menée en 2017 par le journal Dagens Nyheter, 90 % des auteurs de fusillades en Suède sont des immigrés de première ou de deuxième génération.

Le Premier ministre suédois Ulf Kristersson s’est engagé l’année dernière à prendre des mesures contre le problème croissant de la criminalité liée aux migrants, après que trois personnes ont été assassinées en l’espace de 12 heures, dans le cadre d’une querelle entre gangs rivaux de trafiquants de drogue du Moyen-Orient.

« Beaucoup de gens ont vu cela venir » Kristersson a déclaré à l’époque, annonçant qu’il déploierait l’armée pour « aider la police dans son travail contre les bandes criminelles. » Le Premier ministre a également promis d’accélérer les expulsions des migrants pris en flagrant délit de consommation ou de vente de drogues, d’association avec des criminels organisés ou de trafic de drogue. « menaçant les valeurs fondamentales suédoises ».

« Nous sommes au milieu d’un changement de paradigme dans notre politique migratoire », Forssell l’a déclaré aux journalistes jeudi.

Le Danemark voisin a connu un durcissement similaire de ses politiques migratoires, le Premier ministre de l’époque, Anders Fogh Rasmussen, ayant déclaré à la télévision suédoise en 2018 qu’il citait souvent « La Suède, un exemple dissuasif » d’une immigration de masse qui a mal tourné.

Les gouvernements danois successifs ont depuis renforcé les lois sur les expulsions, abaissé les quotas de réfugiés et adopté des lois permettant à l’État de confisquer les objets de valeur des immigrants pour compenser le coût de leur hébergement. Le Danemark offre actuellement aux immigrants des aides pouvant atteindre 150 598 couronnes danoises (22 330 dollars) pour quitter le pays.