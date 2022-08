La Suède va extrader un Turc après un accord avec l’OTAN

Les responsables ont refusé de dire si cette décision faisait partie d’un accord visant à obtenir l’approbation de la Turquie pour rejoindre l’OTAN.

La Suède est sur le point d’extrader vers la Turquie un homme recherché pour fraude, le premier cas de ce type depuis que Stockholm a accepté d’expulser des dizaines de personnes recherchées par Ankara alors qu’elle demande l’approbation de la Turquie pour rejoindre l’alliance de l’OTAN.

Le ministère suédois de la Justice a annoncé la décision jeudi, avec l’homme identifié dans les documents judiciaires comme étant Okan Kale, 35 ans, un ressortissant turc accusé de fraude au moins deux fois dans son pays d’origine.

“C’est une affaire de routine normale. La personne en question est un citoyen turc et condamné pour des délits de fraude en Turquie en 2013 et 2016 », Le ministre suédois de la Justice, Morgan Johansson, a déclaré à Reuters. “La Cour suprême a examiné la question comme d’habitude et a conclu qu’il n’y avait aucun obstacle à l’extradition.”

Alors que le ministère a refusé de dire si l’homme faisait partie d’un groupe de personnes recherchées pour l’extradition par la Turquie – dans le cadre d’un accord visant à obtenir le feu vert d’Ankara avant de rejoindre le bloc de l’OTAN – une liste des personnes recherchées publiée dans les médias turcs porte le nom de Kale.

Kale aurait déménagé en Suède en 2016 et aurait obtenu des permis de séjour et de travail après avoir épousé une femme locale, mais a été arrêté l’année dernière après que la Turquie a contacté les autorités suédoises via Interpol. Selon la chaîne de télévision suédoise SVT, Kale clame son innocence et affirme qu’il a été condamné à tort en Turquie parce qu’il est un chrétien converti, qu’il s’est soustrait au service militaire obligatoire et qu’il a un héritage kurde.

Cependant, lors d’une conférence de presse jeudi, le ministre turc des Affaires étrangères, Mevlut Cavusoglu, a déclaré que la Suède et la Finlande, qui envisagent également de rejoindre le collectif militaire dirigé par les États-Unis, “n’ont pas tenu leurs engagements” exhortant à “étapes concrètes” sur les extraditions.

“Ils ont proposé de tenir une réunion en août, et nous espérons tenir notre première réunion le 26 août”, il ajouta.

Lors d’un important sommet de l’OTAN tenu à Madrid en juin, Stockholm et Helsinki ont déclaré qu’ils répondraient aux demandes d’Ankara d’extrader des dizaines de personnes vivant sur leur sol, le président turc Recep Tayyip Erdogan déclarant plus tard que la Suède avait “promis” expulser “73 terroristes.” Hormis Kale, aucun ressortissant turc n’a été extradé de Suède depuis.

La Turquie avait précédemment exprimé des objections à ce que l’un ou l’autre pays rejoigne l’alliance. Entre autres plaintes, Ankara a affirmé avoir hébergé des membres de groupes terroristes présumés et a réitéré ses réserves même après avoir conclu des accords avec les deux États nordiques, laissant le sort de leurs demandes d’adhésion quelque peu flou.