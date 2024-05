La Suède va donner 1,23 milliard de dollars d’aide militaire à l’Ukraine

COPENHAGUE, Danemark (AP) — Le gouvernement suédois a annoncé mercredi qu’il ferait don de 13 milliards de couronnes (1,23 milliard de dollars) d’aide militaire à l’Ukraine, dans le cadre du plus grand programme d’aide que la Suède ait jamais donné jusqu’à présent.

« Il s’agit d’équipements qui figurent en tête de la liste des priorités de l’Ukraine », a déclaré le vice-Premier ministre Ebba Busch. Il comprend la défense aérienne, les munitions d’artillerie et les véhicules blindés.

Le ministre suédois de la Défense, Pål Jonsson, a réitéré que son pays avait exclu pour l’instant d’envoyer en Ukraine des avions JAS 39 Gripen de fabrication suédoise, affirmant que la partie ukrainienne se concentrait sur la mise en œuvre d’un programme d’avions de combat F-16.

Plusieurs pays ont déclaré vouloir faire don de F-16. Mardi, la Belgique a promis 30 avions F-16 à l’Ukraine.

Jonsson a déclaré que la Suède « travaille toujours sur la possibilité de contribuer au système Gripen plus tard ».

Le don comprend également deux avions aéroportés d’alerte et de contrôle SAAB ASCC de fabrication suédoise, qui, selon Jonsson, auraient « le plus grand effet sur la défense aérienne ukrainienne » car ils compléteraient et renforceraient les dons promis d’avions de combat américains F-16.

« Vous pouvez identifier les missiles de croisière entrants, vous pouvez identifier les drones et identifier les cibles à la fois sur terre et en mer », a-t-il déclaré.

« L’évaluation globale est qu’un don de l’avion de reconnaissance et de commandement radar ASCC 890 serait actuellement le plus important pour l’armée de l’air ukrainienne », a ajouté Jonsson.

Le don de deux avions aéroportés d’alerte précoce et de contrôle signifie « un déclin temporaire de la capacité de défense suédoise », a déclaré Jonsson.

« Ce sont les deux avions que nous avons en Suède. Nous prenons donc également un risque délibéré et calculé », a déclaré le Premier ministre Ulf Kristersson. « Je pense que c’est une contribution incroyablement forte. »

Le don comprend également un système de missile qui peut être utilisé à la fois sur des avions et dans des systèmes de défense aérienne au sol, a-t-il précisé. Il sera reversé à l’Ukraine grâce à la coopération avec les États-Unis, a déclaré Jonsson.

Ce programme de soutien est le 16e apporté par la Suède depuis le début de l’invasion à grande échelle de l’Ukraine par la Russie.