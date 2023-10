La Suède signale des dommages au câble sous-marin à l’Estonie alors que la Finlande enquête sur les dommages causés à son propre pipeline

La Finlande, qui a signalé des dommages à un câble de télécommunications sous-marin reliant l’Estonie, a ouvert une enquête pour sabotage.

La Suède a également signalé des dommages partiels à un câble de télécommunications sous-marin reliant l’Estonie, une semaine après la découverte par la Finlande.

Les deux dommages aux câbles de la mer Baltique pourraient avoir eu lieu au même moment, mais la cause des dommages reste inconnue.

La Suède a signalé mardi des dommages partiels à un câble de télécommunications sous-marin dans la mer Baltique reliant l’Estonie qui, selon les autorités, se sont produits en même temps que des dommages à un gazoduc sous-marin et à un câble de télécommunications reliant la Finlande à l’Estonie.

La Finlande a ouvert une enquête sur un éventuel sabotage après avoir signalé la semaine dernière les dommages causés à son gazoduc vers l’Estonie.

Le ministre suédois de la Défense civile, Carl-Oskar Bohlin, a déclaré mardi que les dommages causés au câble entre la Suède et l’Estonie semblaient s’être produits au même moment, mais qu’on ne savait pas exactement quelle en était la cause.

« Il ne s’agit pas d’une rupture totale du câble. Il y a un dommage partiel sur ce câble », a déclaré Bohlin. « Nous ne pouvons pas évaluer la cause des dégâts. »

CONDUITE DE GAZ SOUS-MARINE, CÂBLE DE TÉLÉCOM CONNEXION À LA FINLANDE ET À L’ESTONIE ENDOMMAGÉS PAR UNE « ACTIVITÉ EXTERNE »

Le ministère estonien de l’Economie a déclaré que la panne du câble suédois s’est produite sur le territoire estonien, à environ 30 milles au large de l’île de Hiiumaa, dans le nord de l’Estonie, a rapporté le Baltic News Service. Le service a été rétabli en quelques jours, a indiqué l’agence.

Le ministre suédois de la Défense, Pål Jonson, a déclaré que la police, l’armée et les garde-côtes de son pays étaient en contact avec leurs homologues estoniens à ce sujet. Il a ajouté que la vigilance était également accrue dans la mer Baltique.

« Nous considérons la question de la sécurité de nos infrastructures critiques comme une priorité élevée et prenons la situation actuelle au sérieux », a déclaré Pål Jonson lors d’une conférence de presse. Il n’a pas suggéré qui ou quoi aurait pu causer les dégâts.

Les opérateurs de réseaux gaziers finlandais et estoniens ont déclaré dimanche avoir constaté une baisse inhabituelle de pression dans le gazoduc BalticConnector, après quoi ils ont interrompu le flux de gaz.

Le gouvernement finlandais a déclaré mardi que le gazoduc et un câble de télécommunications entre les deux pays de l’OTAN avaient été endommagés.

LA FINLANDE ENQUÊTE SUR UNE FUITE D’UN GAZODUC SOUS-MARIN COMME POSSIBLE SABOTAGE

Vendredi, le Premier ministre suédois Ulf Kristersson a parlé d’un « spaghetti de câbles et de fils » sur les fonds marins de la Baltique, ce qui « est absolument fondamental pour le trafic de données ».

« Nous vivons à une époque où les infrastructures civiles sont également très menacées dans cet environnement sécuritaire », a déclaré Kristersson. « C’est aussi une leçon très claire de l’Ukraine, à savoir s’attaquer aux infrastructures destinées à l’approvisionnement en énergie, en nourriture et en eau. »

Ces incidents surviennent un peu plus d’un an après que les gazoducs Nord Stream reliant l’Allemagne et la Russie dans la mer Baltique ont été endommagés par des explosions considérées comme un sabotage. L’affaire reste non résolue.

Au total, quatre fuites ont été découvertes sur Nord Stream 1 et 2 respectivement les 26 et 27 septembre. Deux des fuites se sont produites dans la zone économique suédoise au nord-est de l’île danoise de Bornholm et deux dans la zone économique danoise au sud-est de Bornholm, et se sont produites en dehors des eaux nationales. Les mesures sismiques suédoises et danoises ont montré que des explosions ont eu lieu quelques heures avant la découverte des fuites.

Les explosions ont été considérées comme un acte de sabotage par la Suède et le Danemark.