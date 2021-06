La Suède signale à la police les abus de l’attaquant Marcus Berg sur les réseaux sociaux

La fédération suédoise soumettra un rapport formel à la police après que l’attaquant Marcus Berg a été victime d’une tempête d’abus sur les réseaux sociaux pour avoir raté un but ouvert lors du match nul sans but de son équipe contre l’Espagne à l’Euro 2020 lundi.

De nombreux commentaires abusifs ont été publiés sous des images sur le compte Instagram du joueur de 34 ans après avoir skié un tir en deuxième mi-temps au-dessus de la barre avec le but à sa merci avant d’être remplacé avec Alexander Isak qui a créé l’occasion.

« J’ai parlé à Marcus tout à l’heure, nous nous sommes assis et avons collecté ce qu’il y a sur Internet, ou ce que nous pouvons trouver, et c’est plus que suffisant pour sentir que cela a dépassé les limites que nous pouvons accepter », a déclaré l’équipe suédoise. a déclaré mardi le chef de la sécurité, Martin Fredman.

« La prochaine étape est donc d’aller plus loin avec un rapport de police, et la police est prête à nous entendre », a-t-il ajouté.

Fredman a expliqué qu’il appartenait à la police de décider s’il y aurait une affaire à répondre pour ceux qui avaient fait des commentaires abusifs.

Les coéquipiers de Berg l’ont fortement défendu après l’étouffement austère mais efficace des Suédois de l’Espagne lors de leur affrontement à l’Euro.

« C’est tellement ridicule, je ne vais même pas y investir d’énergie. Moi et tous les autres membres de l’équipe savons à quel point ‘Mackan’ (Berg) est important pour l’équipe », a déclaré le gardien Robin Olsen aux journalistes.

« C’est incroyablement bas de continuer comme ça. Il sait que moi et le reste de l’équipe le soutenons », a-t-il ajouté.

L’ancien capitaine suédois Andreas Granqvist a posté une photo sur Instagram de lui-même et de Berg enlacés avec la légende : « KING @marcusberg.9. Je suis toujours derrière toi. »

Lors de la Coupe du monde 2018, les Suédois ont pris position publiquement contre le racisme lorsque l’ailier Jimmy Durmaz a été soumis à un flux similaire d’abus pour avoir concédé un coup franc contre l’Allemagne contre lequel leurs adversaires ont marqué.

Les Suédois affrontent vendredi la Slovaquie, leader du Groupe E, et l’Espagne affronte la Pologne le lendemain.

