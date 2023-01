“La Suède serait choquée”: Erdogan donne son feu vert à l’adhésion de la Finlande à l’OTAN et bloque la Suède

La Turquie a signalé qu’elle autoriserait la Finlande à rejoindre l’OTAN.

Cependant, cela ne permettrait pas à la Suède de rejoindre l’alliance.

Le président Recep Tayyip Erdogan a exigé que la Suède extrade les suspects du coup d’État.

Le président turc Recep Tayyip Erdogan a signalé qu’Ankara pourrait accepter la Finlande dans l’OTAN avant de prendre toute mesure concernant l’adhésion de son voisin nordique, la Suède.

Erdogan s’exprimait quelques jours seulement après qu’Ankara a suspendu les pourparlers d’adhésion à l’OTAN avec les deux pays après une manifestation à Stockholm au cours de laquelle un politicien d’extrême droite a brûlé une copie du Coran.

“Nous pouvons délivrer à la Finlande un message différent [on their NATO application] et la Suède seraient choquées de voir notre message. Mais la Finlande ne devrait pas commettre la même erreur que la Suède”, a déclaré Erdogan dans un discours télévisé diffusé dimanche.

La Suède et la Finlande ont demandé l’année dernière à rejoindre l’OTAN après l’invasion de l’Ukraine par la Russie.

Chaque membre de l’alliance des 30 nations doit approuver son adhésion, et la Turquie et la Hongrie sont les seuls pays à ne pas l’avoir encore fait. Le parlement hongrois devrait approuver les deux offres en février.

LIRE | La Biélorussie et la Russie vont commencer des exercices de l’armée de l’air “de nature purement défensive”

La principale plainte d’Erdogan concerne le refus de la Suède d’extrader des dizaines de personnes qu’Ankara a liées au Parti des travailleurs du Kurdistan (PKK) interdit et une tentative de coup d’État ratée en 2016.

Il fait face à une élection en mai et a creusé les talons sur l’adhésion de la Suède à l’OTAN alors qu’il tente de dynamiser ses partisans conservateurs et nationalistes.

Dimanche, Erdogan a réitéré sa demande à la Suède de remettre les suspects présumés.

Erdoğan a dit :

Si vous voulez absolument rejoindre l’OTAN, vous nous renverrez ces terroristes.

“Vous nous enverrez ces terroristes pour que vous puissiez rejoindre l’OTAN.”

Le Premier ministre suédois Ulf Kristersson a déclaré que son pays souhaitait relancer le dialogue de l’OTAN avec la Turquie.