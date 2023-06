La Suède s’engage à sévir contre les réseaux criminels alors que le nombre de fusillades mortelles monte en flèche

STOCKHOLM (AP) – Pas moins de 30 000 personnes en Suède sont impliquées dans des réseaux criminels, a déclaré jeudi le ministre de la Justice du pays, qualifiant ce chiffre de « époustouflant » et s’engageant à introduire une nouvelle législation pour lutter contre le crime organisé.

« La violence mortelle par arme à feu a considérablement augmenté et la Suède se trouve dans une situation extrêmement grave », a déclaré Gunnar Strommer, qui a ajouté qu’une enquête officielle qui devrait commencer plus tard cette année examinerait les moyens de condamner davantage de criminels. L’enquête devrait être achevée d’ici septembre 2024, a-t-il précisé.

Les gangs criminels sont devenus un problème croissant en Suède, un pays de 10 millions d’habitants qui a connu une augmentation des fusillades, des attentats à la bombe et des attaques à la grenade. La plupart des violences se produisent dans les trois plus grandes villes de Suède : Stockholm, Göteborg et Malmö.

Le gouvernement de centre-droit s’est engagé à lutter contre la criminalité liée aux gangs en durcissant les lois.

Jusqu’en mai, il y a eu 144 fusillades cette année, avec 18 morts, selon la police suédoise. Des tirs ont également blessé 41 personnes, dont des passants innocents.

En 2022, la Suède a établi un record avec 62 personnes tuées par balle. Il y a eu 391 fusillades cette année-là et 107 personnes ont été blessées. Un an plus tôt, il y avait eu 344 fusillades, avec 45 tués et 115 blessés.

Un rapport de 2021 du Conseil national suédois pour la prévention du crime a déclaré que la Suède avait dépassé l’Italie et les pays d’Europe de l’Est pour le nombre de fusillades principalement en raison des activités violentes de gangs criminels organisés.

Samedi, une fusillade dans une banlieue de Stockholm a fait deux morts et deux blessés, dans ce qui semblait être une querelle entre gangs criminels. Deux hommes dans la vingtaine ont ensuite été arrêtés, soupçonnés de meurtre et de tentative de meurtre. La police a trouvé 21 cartouches sur les lieux, a déclaré Strommer.

« C’est l’un des problèmes de société les plus urgents que nous ayons », a-t-il déclaré.

The Associated Press