La Suède se prépare à des manifestations anti-Turquie dans le cadre de sa candidature à l’OTAN

La Turquie a jusqu’à présent refusé d’approuver les offres de la Suède et de la Finlande pour rejoindre l’OTAN, qui doit être approuvée par tous les États membres. La Turquie affirme que la Suède en particulier doit réprimer les groupes kurdes et autres qu’Ankara considère comme des terroristes.

Ankara a également déclaré que les “activités de propagande” de groupes pro-kurdes liés au Parti des travailleurs du Kurdistan, ou PKK, seraient une “violation manifeste” du mémorandum conjoint signé entre la Turquie, la Suède et la Finlande qui a empêché un veto turc pour les pays nordiques. Adhésion à l’OTAN en juin. La Turquie, les États-Unis et l’Union européenne considèrent le PKK comme un groupe terroriste et dans le mémorandum, la Suède et la Finlande ont déclaré qu’elles “confirmaient” également cette désignation.