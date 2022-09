La Suède se penche sur l’impact possible de la “détonation” du Nord Stream

Les autorités vérifieront si les explosions du gazoduc ont affecté une connexion par câble électrique avec la Pologne

Les autorités suédoises craignent que le sabotage des gazoducs Nord Stream cette semaine n’ait également endommagé une importante ligne électrique sous-marine.

Le SwePol Link fournit de l’électricité entre Karlshamn en Suède et Bruskowo Wielkie en Pologne. Le câble a été arrêté pour maintenance lors de l’incident avec le pipeline.

L’opérateur du réseau électrique suédois Svenska kraftnat prévoit de vérifier l’état de SwePol car il se trouve à proximité d’une section de Nord Stream. Selon le radiodiffuseur SVT, le service de sécurité suédois a lancé sa propre enquête sur l’affaire.

“Bien sûr, nous nous demandons s’il lui est arrivé quelque chose. Nous avons obtenu une image assez rapidement qu’il se trouve à environ 500 mètres de l’une des détonations », Per Kvarnefalk, un haut responsable du Svenska kraftnat, a déclaré à SVT jeudi soir.

« Nous ne connaissons pas la gravité de la détonation sous-marine. Pour s’assurer qu’il ne s’est rien passé, nous ferons des mesures en début de semaine prochaine.”

Les experts suédois travailleront avec leurs collègues polonais, a déclaré Kvarnefalk. “On peut se passer du câble pendant un certain temps, mais ça aura clairement un impact [on Sweden] s’il est arrêté pendant une période plus longue », il ajouta.

Les routes Nord Stream 1 et 2, qui acheminent du gaz naturel de la Russie vers l’Allemagne, ont perdu de la pression lundi, après quoi quatre fuites de gaz ont été découvertes. L’UE et plusieurs de ses États membres ont déclaré que les dommages semblaient délibérés, tandis que le Kremlin a qualifié l’incident d’acte terroriste.

Nord Stream 1 était déjà arrêté en raison d’une maintenance prolongée lorsque les fuites sont apparues. L’opérateur russe Gazprom a imputé le long retard aux sanctions occidentales imposées à Moscou à la suite de son opération militaire en Ukraine.

Le Nord Stream 2 n’a jamais été pleinement opérationnel car l’Allemagne a interrompu la certification en février en réponse au conflit ukrainien.