La Suède savoure “l’énorme” demi-finale de l’Euro 2022 contre l’Angleterre

La défenseure suédoise Linda Sembrant adorait affronter l’Angleterre en demi-finale de l’Euro féminin après que sa victoire tardive contre la Belgique vendredi ait maintenu le rêve de son pays de remporter son premier titre majeur depuis l’Euro 1984.

Actuellement classées deuxièmes au monde, les Suédoises se sont approchées terriblement dans le passé, remportant deux médailles d’argent olympiques et terminant deuxièmes de la Coupe du monde en 2003, et elles affrontent maintenant l’Angleterre pour une place en finale.

“Ça va être vraiment, vraiment gros [against] L’Angleterre, avec un public nombreux et avec nos fans suédois qui ont été absolument fantastiques. Ce sera très cool”, a déclaré un Sembrant ravi.

“C’était complètement malade, une sensation indescriptible de voir le ballon rentrer dans le but”, a-t-elle ajouté.

Les choses étaient contre la Suède dès le départ, avec les arrières latérales de premier choix Hannah Glas et Jonna Andersson, qui ont raté un penalty lors de la défaite finale olympique en fusillade l’an dernier contre le Canada, expulsées du match après des tests COVID-19 positifs.

La Suède avait également un but de Stina Blackstenius refusé par VAR pour hors-jeu et ils ont eu du mal à faire la percée jusqu’à la frappe tardive de Sembrant.

“Il y a une énorme force dans nos individus, ce qui fait de nous un groupe solide”, a déclaré l’entraîneur Peter Gerhardsson à SVT.

“L’Angleterre s’en est très bien sortie, [even if] ils ont eu quelques problèmes avec l’Autriche … ce sera une expérience énorme et fantastique de jouer une demi-finale contre l’Angleterre en Angleterre – wow!”, a-t-il ajouté.

Les Suédoises affrontent l’Angleterre à Sheffield mardi, et après avoir créé 34 tirs au but mais n’ayant marqué qu’une seule fois, la milieu de terrain Nathalie Bjorn a une idée de ce qu’elles pourraient pratiquer à l’entraînement dans les prochains jours.

“J’ai raté environ 10 tirs, donc je vais devoir m’entraîner à finir cette semaine”, a déclaré le joueur de 25 ans.