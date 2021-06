La Suède s’apprête à lever certaines restrictions de Covid à partir du 1er juillet alors que les cas tombent

La ministre de la Santé, Lena Hallengren, a annoncé lundi que les Suédois peuvent s’attendre à faire un pas en avant vers la normalité d’ici la fin de cette semaine. La décision d’assouplir les mesures de protection intervient alors que le taux de cas a diminué, le taux de reproduction du virus tombant à 0,89 alors que davantage de personnes ont été vaccinées. En conséquence, Hallengren a annoncé que, « À partir de jeudi, la vie peut commencer à redevenir un peu plus comme avant la pandémie. »

Le gouvernement débloquera le pays par phases, le déplaçant d’abord à un niveau de « étape 2 » assoupli le 1er juillet. Les directives de son Agence de santé publique (PHA) pour cette étape signifient que le nombre de spectateurs dans les stades extérieurs peut passer de 500 à 3 000, bien que tous les participants doivent rester assis.

Un autre changement à apporter concerne le secteur de l’hôtellerie et des événements, les restaurants et les pubs ne sont plus limités à un couvre-feu à 22h30 et aucune limite n’est imposée au nombre de personnes pouvant partager une table à l’extérieur. La recommandation de se mêler uniquement aux membres de sa famille ou qui sont des contacts immédiats sera également supprimée, bien que les rencontres à l’extérieur plutôt qu’à l’intérieur soient toujours encouragées.

L’étape 3 devrait suivre plus tard dans le mois, les limites de distanciation sociale sur le nombre de personnes autorisées à se réunir à l’intérieur ou à l’extérieur étant levées, et l’étape 4 devrait être mise en œuvre d’ici l’automne. Cette phase verra la suppression de toutes les limites sur les rassemblements publics et privés. La dernière étape, l’étape 5, lèvera toutes les restrictions restantes.

La Suède a adopté une approche détendue face à l’épidémie de coronavirus en 2020 par rapport aux autres pays européens et n’a pas imposé de verrouillage au début de la pandémie, s’appuyant plutôt sur les efforts volontaires de ses citoyens. Cependant, il a été le dernier parmi ses voisins nordiques à commencer à assouplir les restrictions le 1er juin. L’Islande a complètement levé ses restrictions nationales Covid le 26 juin.

Au cours de la pandémie, la Suède a enregistré 1,09 million de cas et 14 619 décès, selon la PHA. Au 26 juin, 26,6 % de sa population avait été complètement vaccinée.

