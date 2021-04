La SUÈDE, un pays qui a évité le verrouillage, compte désormais le plus grand nombre de cas de Covid en Europe et compte plus de patients en soins intensifs que la première vague.

Le pays scandinave a une moyenne sur sept jours de 625 nouvelles infections par million d’habitants, selon de nouvelles données.

Les gens font la queue pour leur vaccin contre Covid-19 au centre de Stockholmsmässan à Stockholm, Suède Crédit: Reuters

En France, le taux d’infection est de 430, en Pologne, de 521, 208 en Allemagne et 430 aux Pays-Bas.

Malgré la flambée des cas et des patients en soins intensifs, le nombre de morts dans le pays n’a pas augmenté aussi fortement, selon ourworldindata.org.

Le registre suédois des soins intensifs a indiqué que 392 personnes étaient traitées lundi dans des unités de soins intensifs.

C’était plus que le pic de la deuxième vague de 389 en janvier.

Cela vient après que le roi de Suède a fustigé la stratégie anti-lockdown du pays.

Le roi Carl XVI Gustaf a déclaré à la chaîne publique SVT dans une interview de fin d’année que le nombre de morts en Suède était « terrible ».

Stefan Lofven a déclaré que ne pas verrouiller était un mauvais appel

L’homme de 74 ans a déclaré: «Le peuple suédois a énormément souffert dans des conditions difficiles.

« Je pense que nous avons échoué. Nous avons un grand nombre de morts, et c’est terrible.

«On pense à tous les membres de la famille qui ont été incapables de dire au revoir aux membres de leur famille décédés.

« Je pense que c’est une expérience difficile et traumatisante de ne pas pouvoir dire un adieu chaleureux. »

Le Premier ministre du pays, Stefan Löfven, a également déclaré que le non-verrouillage était un mauvais appel.

Il dit que les responsables de la santé en Suède ont mal évalué la puissance de la résurgence du virus en choisissant de ne pas se verrouiller pendant la première vague.

« Je pense que les gens de la profession n’ont pas vu une telle vague devant eux; ils ont parlé de différents clusters », a-t-il déclaré mardi au journal suédois Aftonbladet.

Le pays pourrait enfin être placé pour un verrouillage sévère alors que le gouvernement a demandé la semaine dernière le pouvoir de fermer des magasins et des gymnases au milieu d’une recrudescence des cas de Covid.

Jusqu’à présent, le pays s’est appuyé sur des directives plutôt que sur des règles telles que le port de masques et la fermeture de restaurants.

La stratégie anti-verrouillage, cependant, s’est retournée contre lui, la Suède ayant signalé 17000 décès dus au virus au cours des derniers mois.