La Suède sans masque approche de zéro décès quotidien de Covid alors que l’épidémiologiste en chef met en garde contre les « conclusions de grande envergure » sur la souche Delta

Anders Tegnell a déclaré vendredi qu’il y avait « beaucoup de choses que nous ne savons pas » à propos de Delta et mis en garde contre le dessin « conclusions de grande portée » sur la souche de coronavirus. Il a noté que la variante avait circulé en Suède « pour un certain temps » avec peu d’effet, en particulier dans les milieux à haut risque tels que les maisons de soins infirmiers.

Ses commentaires ont été faits en réponse à des données récemment publiées par les Centers for Disease Control and Prevention (CDC) suggérant que la souche Delta est plus transmissible et pourrait potentiellement causer une maladie plus grave. Le New York Times et d’autres médias ont publié des articles rapportant que le CDC pense maintenant que la variante Delta est aussi contagieuse que la varicelle – mais cette comparaison n’a pas semblé impressionner Tegnell.

« Il est difficile de dire à quel point Delta est contagieuse, [as] en ce qui concerne la varicelle, nous suivons la maladie depuis plusieurs années. L’infectiosité [of Delta] semble être très inégal – dans certains cas, une personne infecte une centaine de personnes, puis nous avons d’autres occasions où une personne infectée n’infecte personne du tout », a-t-il déclaré au Suédois Aftonbladet.

Dans des remarques distinctes, il a souligné le fait qu’un tiers des municipalités du pays n’ont signalé aucun nouveau cas de Covid au cours de la semaine dernière. Dans le même temps, il y a eu une légère augmentation des cas parmi les jeunes à Stockholm et dans d’autres grandes villes.

Et tandis que les autorités sanitaires américaines font pression sur les Américains pour « haute transmission » zones à masquer, la Suède a abandonné sa dernière recommandation de masque – liée aux transports publics – le 1er juillet. Alors que l’agence suédoise de santé publique a soutenu des mesures telles que la distanciation sociale et le travail à distance, elle n’a aucune recommandation pour l’utilisation de couvre-visages en public les espaces.

Injuriée par les médias pour avoir refusé d’imposer des confinements sévères, l’approche moins draconienne de la Suède face à la crise sanitaire semble porter ses fruits : la nation scandinave a enregistré un total de huit décès liés à Covid jusqu’à présent ce mois-ci, soit une moyenne de 0,25 décès par jour . Bien qu’il soit possible que ce nombre augmente en raison des retards de déclaration, les décès ont sans aucun doute chuté au cours des derniers mois. Le 4 juin, la Suède a signalé 13 décès – plus que tout le mois de juillet.

Les hospitalisations quotidiennes ont également oscillé près de zéro en juillet : la plupart des jours de ce mois, le pays a vu entre 0 et 2 cas de Covid nécessitant un traitement hospitalier. Dans le même temps, les cas quotidiens ont fortement baissé depuis avril.

Malgré les développements prometteurs, Tegnell a mis en garde contre un trop grand confort. Il a souligné vendredi que la Suède était toujours en pleine pandémie et a exhorté ses compatriotes, en particulier ceux des groupes d’âge les plus jeunes, à se faire vacciner.

