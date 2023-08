Prévue pour une autre rencontre avec de vieux ennemis, les États-Unis, la Suède cherchera non seulement à tirer parti de sa victoire 3-0 aux Jeux olympiques de Tokyo lors du match revanche, mais utilisera également la prolongation de la carrière légendaire de Caroline Seger comme motivation supplémentaire pour « s’assurer que nous allons assommer les États-Unis »

Un échec en tête du groupe E a mis l’USWNT sur la bonne voie pour une autre collision avec la Suède en huitièmes de finale, un match qui a déjà été disputé six fois au niveau de la Coupe du monde féminine et dans chacun des cinq derniers tournois.

– Diffusez sur ESPN +: LaLiga, Bundesliga, plus (États-Unis)

Mais alors que ce sont les États-Unis qui détiennent l’avantage global lors de ces rencontres, c’est la Suède qui est sortie victorieuse lors de la dernière rencontre compétitive entre les deux en phase de groupes des Jeux olympiques de Tokyo : un doublé de Stina Blackstenius portant la Suède à une victoire 3-0 qui a mis fin à la séquence de 44 matchs sans défaite de l’USWNT.

Après avoir dominé le Groupe E avec trois victoires consécutives – marquant neuf buts contre un seul encaissé – pour organiser la rencontre avec leurs anciens rivaux, le milieu de terrain de Chelsea Johanna Rytting Kaneryd a déclaré qu’ils pourraient tirer les choses « mentalement et techniquement » de cette victoire à Tokyo. .

« Nous avons eu de bons résultats contre eux au cours des deux dernières années », a-t-elle déclaré. « Nous sommes confiants et je pense que nous savons comment leur faire du mal, mais ce sera un match difficile et nous avons beaucoup de respect pour eux. C’est une très, très bonne équipe qui a remporté la dernière Coupe du monde.

« Ils veulent, un peu comme nous, ils veulent jouer avec beaucoup de vitesse et ils veulent gagner le ballon et attaquer tout de suite. J’ai l’impression que c’est aussi là que nous pouvons aller pour l’attaque.

« Nous sommes les meilleurs lorsque nous gagnons le ballon en haut du terrain et que nous leur faisons vraiment mal là-bas. Alors j’espère que si nous obtenons cette partie dès le début, je pense que nous pouvons avoir un bon match. »

Johanna Rytting Kaneryd espère que la Suède affrontera l’USWNT. Erick W. Rasco/Sports illustrés via Getty Images

La largeur d’un poteau de but tout ce qui les séparait et l’élimination en phase de groupes aux mains du Portugal, les sonnettes d’alarme ont sonné sur la forme des doubles champions en titre, se demandant si leur ligne de forme est celle qui peut produire une Coupe du monde gagnant.

Mercredi, la capitaine Lindsey Horan a déclaré que la forme de l’équipe s’améliorerait lorsqu’elle « récupérerait un peu plus de cette joie », mais lorsqu’on lui a demandé si la Suède pouvait contrer cela et prolonger la misère, la défenseuse Nathalie Bjorn a eu une réponse simple.

« Que nous ayons le ballon », a-t-elle déclaré. « Quand vous jouez au football, nous voulons avoir le ballon et si les États-Unis ont trop le ballon, ils vont contrôler le jeu. Nous ne voulons pas qu’ils contrôlent le jeu.

« Nous voulons avoir le ballon et créer nos propres occasions, nous devons être très critiques dans notre presse et essayer de leur faire forcer les erreurs. »

Peu importe qui sortira vainqueur dimanche, le match représentera le dernier rideau sur la carrière d’au moins une légende en Coupe du monde, la légende de l’USWNT Megan Rapinoe et l’icône suédoise Seger annonçant déjà qu’il s’agit de leur dernier arc sur la scène mondiale.

Et s’assurer que la carrière de Seger ne se termine pas prématurément, exactement sur le même terrain que les carrières de Christine Sinclair et Marta en Coupe du monde se sont terminées plus tôt cette semaine, est un puissant facteur de motivation pour la Suède.

« Nous sommes très, très motivés par cela », a déclaré Bjorn. « Nous n’avons même pas pensé à ce genre de résultat [Seger’s World Cup career ending].

« Nous serons pleinement concentrés dimanche. Nous ferons tout ce que nous pouvons en tant qu’équipe, en tant qu’individus, puis nous nous assurerons d’éliminer les États-Unis. »