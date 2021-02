Le gouvernement suédois va resserrer les heures d’ouverture des entreprises hôtelières et ordonner aux acheteurs de sortir seuls pour tenter d’éviter une troisième vague d’infections à Covid-19, a annoncé mercredi le Premier ministre Stefan Lofven.

« Ce n’est pas le moment de se détendre, » Lofven a déclaré lors d’une conférence de presse en décrivant les nouvelles mesures.

Le Premier ministre a également averti qu’il y a un grand risque d’une troisième vague d’infections si les gens ne respectent pas les mesures de santé.

En vertu des nouvelles restrictions, à partir du 1er mars, tous les restaurants de Suède doivent fermer à partir de 20h30, qu’ils servent ou non de l’alcool – les règles antérieures permettaient aux établissements sans alcool d’ouvrir plus longtemps.

L’Agence suédoise de la santé publique introduit également de nouvelles règles pour limiter davantage le nombre de personnes autorisées dans les magasins, les supermarchés et les salles de sport, les Suédois étant invités à sortir seuls, sans famille ni amis. Le nombre exact d’occupation n’a pas encore été annoncé.

« Il ne doit pas y avoir de monde, ni dans les stations-service ni dans les magasins, ni nulle part, » Lofven a déclaré en exhortant le public à s’en tenir aux mesures de distanciation sociale afin de limiter la propagation du virus.

Dans le cadre de ces plans, le gouvernement donnera également à l’Agence suédoise de la santé publique de plus grands pouvoirs pour lutter contre Covid-19.

Au cours des premiers jours de la pandémie en 2020, la Suède a été applaudie pour sa réponse « légère » à l’épidémie de Covid, mais elle a ensuite été contrainte de prendre des mesures plus sévères alors que le virus se propageait et tuait plus de personnes par rapport à sa taille que la Norvège voisine, Danemark et Finlande.

Le taux d’incidence des infections sur 14 jours en Suède a augmenté au cours des deux dernières semaines et s’établit désormais à 445 pour 100 000 habitants. Des variantes du virus, y compris la souche du Brésil, ont également été détectées en Suède, ce qui, selon Lofven, «Situation encore plus inquiétante.»

Mercredi, la Suède – qui compte 10,2 millions d’habitants – a enregistré plus de 5000 nouveaux cas de virus et 80 autres décès dus à Covid-19, portant le nombre total de décès du pays à 12793.

