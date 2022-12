La Suède répond à la demande turque – médias – RT World News

Stockholm a remis un homme précédemment reconnu coupable d’appartenance à un groupe kurde interdit, selon l’agence de presse Anadolu

La Suède a extradé vers la Turquie un homme reconnu coupable dans son pays d’origine d’être membre du Parti des travailleurs du Kurdistan (PKK), qu’Ankara considère comme une organisation terroriste, a rapporté samedi l’agence de presse Anadolu. Cette décision intervient au milieu des tentatives de Stockholm de répondre aux préoccupations de Türkiye concernant la candidature de la Suède à l’OTAN.

L’homme, identifié comme étant Mahmut Tat, a été transporté vendredi par avion depuis un centre de détention de Molndal, sur la côte ouest de la Suède, vers la plus grande ville de Turquie, Istanbul, selon l’agence.

Tat avait été condamné à six ans et dix mois de prison par un tribunal turc après avoir été arrêté pour appartenance à l’Union des communautés kurdes, un groupe regroupant plusieurs organisations kurdes, dont le PKK. Cependant, il a réussi à fuir la Turquie et a tenté d’obtenir l’asile en Suède en 2015. Sa demande a été rejetée, mais il est resté dans le pays nordique. Il aurait été arrêté par la police suédoise fin novembre.

Le développement est survenu alors que Stockholm tentait de remplir les conditions de la Turquie pour que la Suède rejoigne l’OTAN. Auparavant, Ankara avait accusé la Suède et la Finlande voisine d’héberger des Kurdes “les terroristes” et menacé de bloquer leurs offres pour rejoindre l’alliance militaire dirigée par les États-Unis.

Les deux nations ont demandé à devenir membres du bloc en mai, invoquant des inquiétudes concernant l’opération militaire russe en Ukraine.

La Russie a déclaré que l’élargissement de l’OTAN ne rendrait pas le continent européen plus stable ou plus sûr, et bien que Moscou l’ait noté “n’a pas de problèmes” avec Stockholm ou Helsinki, il s’est néanmoins engagé à ajuster sa posture militaire dans sa région du nord si le bloc ajoute deux nouveaux membres.

La Suède, la Finlande et la Turquie ont signé en juin un accord censé sortir de l’impasse. Cependant, Ankara a déclaré peu de temps après qu’elle n’était pas satisfaite de la manière dont Stockholm et Helsinki remplissaient leur part de l’accord, notamment en ce qui concerne l’extradition des suspects kurdes exigée par les autorités turques.

Une lettre envoyée par Stockholm à Ankara fin octobre et vue par Reuters indique qu’il y a eu quatre extraditions de citoyens turcs depuis la Suède depuis 2019, la plus récente ayant eu lieu en août dernier.