La Suède renforce la sécurité après les incendies du Coran — RT World News

Citant une menace terroriste accrue, le Premier ministre Ulf Kristersson a annoncé de nouveaux pouvoirs de police

Les frontières de la Suède seront renforcées et la police recevra de nouveaux pouvoirs d’interpellation et de fouille, a annoncé mardi le Premier ministre Ulf Kristersson. Kristersson a averti qu’une vague d’incendies du Coran s’était déclenchée « la situation sécuritaire la plus grave depuis la Seconde Guerre mondiale.

Les nouvelles mesures seront temporaires, a déclaré Kristersson, ajoutant que son gouvernement envisageait également une législation qui permettrait à la police d’empêcher les gens de brûler le livre sacré musulman si autoriser une telle action menacerait la sécurité nationale de la Suède.

Des immigrants chrétiens irakiens ont brûlé lundi un exemplaire du Coran devant le bâtiment du Parlement suédois, le troisième incident de ce type en un mois. Les lois suédoises sur la liberté d’expression autorisent le brûlage de textes sacrés, mais les manifestations ont fait craindre une réaction violente des islamistes.

« Nous sommes actuellement dans la situation sécuritaire la plus grave depuis la Seconde Guerre mondiale », Kristersson a déclaré dimanche dans un communiqué, ajoutant que « les États et les acteurs quasi-étatiques exploitent activement la situation ». Les autorités suédoises émettent des avertissements similaires depuis plusieurs mois, l’agence antiterroriste du pays déclarant en février qu’elle avait vu « une augmentation du nombre de menaces terroristes » après qu’un militant de droite danois a brûlé un Coran devant l’ambassade de Turquie à Stockholm en janvier.















« Dans un pays libre comme la Suède, vous avez une grande liberté. Mais avec ce grand degré de liberté vient un grand degré de responsabilité », Kristersson a déclaré aux journalistes mardi. « Tout ce qui est légal n’est pas approprié. Cela peut être horrible mais toujours légal. Nous essayons de promouvoir un ton respectueux entre les pays et les peuples.

Au Danemark, où des lois similaires sur la liberté d’expression autorisent la profanation des livres saints, le ministre des Affaires étrangères Lars Lokke Rasmussen a déclaré dimanche que le gouvernement recherchait « un outil juridique » faire une exception pour le Coran.

Les incendies ont été condamnés avec véhémence par les 57 nations de l’Organisation de la coopération islamique (OCI), tandis que des États à majorité musulmane ont convoqué leurs ambassadeurs suédois pour se plaindre. Des manifestations ont éclaté devant les ambassades suédoises dans les pays musulmans, tandis que le guide suprême iranien, l’ayatollah Khamenei, a averti Stockholm que « Ceux qui ont insulté le Saint Coran méritent le châtiment le plus sévère. »

La vague d’incidents a également mis en péril la candidature de la Suède à l’adhésion à l’OTAN. Bien que le président turc Recep Tayyip Erdogan ait déclaré son soutien à l’adhésion de la Suède lors d’un sommet des dirigeants de l’OTAN en Lituanie au début du mois, il avait précédemment déclaré qu’il ne signerait pas l’adhésion. « tant que [Sweden allows] mon livre sacré, le Coran, pour être brûlé et déchiré.