La Suède remporte un autre prix de consolation, alors où en sommes-nous ?

BRISBANE, Australie – Être le deuxième meilleur dans quelque chose au monde devrait être une grande source de fierté et pourtant, la réaction immédiate à une médaille d’argent est généralement de la déception, d’un naufrage « et si? » Pourtant, une médaille de bronze est une médaille gagnée, pas une perdue, c’est une rédemption et une victoire après défaite.

Les émotions contrastées – et le bling croissant – sont une chose à laquelle la Suède est bien habituée maintenant. Après la finale olympique il y a deux étés, la réaction de Kosovare Asllani à sa médaille d’argent n’était pas de la même exaltation que celle que l’équipe avait montrée quatre ans auparavant lorsqu’elle avait été battue par l’Allemagne en finale à Rio.

Au Brésil 2016, il s’agissait d’avoir du courage, de défier les chances de se qualifier pour la finale, leur inclusion dans le match pour la médaille d’or, un exploit en soi : sur le podium, il y avait des larmes de joie. Lors de la Coupe du monde féminine en 2019, la Suède s’était ralliée à un vainqueur des prolongations de Jackie Groenen en demi-finale pour tirer hors des blocs contre une équipe d’Angleterre plus fraîche pour repartir avec le bronze. Mais au moment des Jeux olympiques de Tokyo en 2021, l’équipe volait sur le terrain et la défaite en finale, une finale que tous pensaient que la Suède pouvait (et allait) gagner, Asllani n’a pas pu cacher sa déception, déclarant à la presse qu’elle était « tellement marre de [having] une putain de médaille d’argent. »

– Coupe du Monde Féminine : Accueil | Escouades | Calendrier | Podcast

Avance rapide jusqu’à samedi soir et le bronze a une fois de plus apporté fierté et joie aux Suédois, la nation scandinave étant la meilleure équipe pendant 90 minutes contre l’Australie, co-hôte de la Coupe du monde, et encore une fois, ils avaient quelque chose de solide à montrer pour leurs prouesses footballistiques.

La Suède s’est qualifiée pour chaque édition de la Coupe du monde féminine et, avec des médailles de bronze olympiques consécutives et seulement deux arrivées en dehors des quatre derniers lors de 11 championnats d’Europe, possède le type de forme et de longévité que la plupart des nations donneraient un bras pour . Mais il n’y a jamais eu qu’un seul titre de tournoi majeur, une seule pièce d’argent (or) à soulever au-dessus de leurs têtes et à ramener en Suède : le titre de l’Euro 1984. Le tournoi était très éloigné de ce qui est considéré comme l’ère moderne du football féminin, lorsque les programmes de football féminin étaient imprégnés d’amateurisme et d’apathie de la part des fédérations/associations nationales.

Lorsqu’on lui a demandé quelle était la prochaine étape pour Blågult Samedi, la défenseure centrale suédoise Magda Eriksson a déclaré à ESPN : « J’espère que nous pourrons tirer parti de cela car aujourd’hui et je pense que tout au long du tournoi, nous avons montré la qualité que nous avons dans toute cette équipe. Nous avons joué un football incroyable, nous sommes Solide défensivement, je pense que nous avons tous les atouts pour être une équipe gagnante : une équipe gagnante en or. »

Mais quant au comment ? Le défenseur a répondu : « Je pense que nous sommes constamment sur une courbe d’apprentissage et je pense que c’est quelque chose de génial avec cette équipe, nous voulons évoluer, nous ne voulons pas rester immobiles, nous voulons nous améliorer tout le temps et je pense que nous avons tellement appris de l’Euro l’année dernière. »

Les stars suédoises Kosovare Asllani et Caroline Seger ont ajouté une autre médaille de bronze à leurs collections. Cameron Spencer/Getty Images

Lors d’une conversation avec ESPN, l’attaquante Stina Blackstenius a loué l’unité au sein du groupe et leur capacité à s’appuyer les uns sur les autres et à se rassembler en sachant que « ce que nous pouvons accomplir lorsque nous jouons à notre meilleur » a été un facteur clé dans leur succès jusqu’à présent.

Mais pour l’évolution dont Eriksson a parlé, pour les prochaines étapes, non seulement montrer sa ruse et son courage à travers les durs chantiers du tournoi, mais sortir vainqueur quand cela compte le plus dans ces demi-finales et grandes finales ? Comment cette équipe de demoiselles d’honneur peut-elle avoir son propre jour de mariage et réclamer le gros lot à la fin ?

Choix de l’éditeur 2 Connexe

Il y a la question évidente de savoir jusqu’où ils sont allés sous l’entraîneur actuel, Peter Gerhardsson, qui a révisé le style en prêchant un état d’esprit plus offensif tout en ajoutant plus de cohérence à l’équipe, combien de temps le joueur de 63 ans voudra rester. dans la pirogue. Il n’y a pas d’appels bruyants pour que le manager, qui a pris ses fonctions en 2017, soit déplacé, mais il y aura toujours la question de savoir comment une équipe peut continuer à grandir et trouver cette évolution sans changement.

Il y a bien sûr des joueurs qui viennent remplacer ceux qui, après d’innombrables années de service, prennent leur retraite, le gardien Zećira Mušović qui a connu un tournoi mémorable, prenant facilement le relais de Hedvig Lindahl. Milieu de terrain trop fiable, Filippa Angeldal, qui a accepté le rôle de la capitaine Caroline Seger, âgée de 38 ans. Mais, même pour une équipe dont la moyenne d’âge est généralement plus élevée, les joueurs clés de la formation comme Fridolina Rolfö et Eriksson sont à la fin des années 20, avec Asllani déjà dans la mi-trentaine et il n’y aura que être tellement plus de tournois dans leur avenir.

Compte tenu de l’évolution du paysage du jeu national avec le Damallsvenskan suédois qui passe de l’ordre hiérarchique à une ligue nourricière ou de développement, s’adressant non seulement aux joueurs locaux ainsi qu’à d’autres de toute la Scandinavie, mais de plus loin à travers l’Afrique et les Amériques, il y a encore, à l’heure actuelle, un rôle à jouer pour la ligue nordique. Cependant, avec des investissements toujours en hausse autour des nations et des puissances du football traditionnel, il y a une question à plus long terme de savoir combien de temps Damallsvenskan restera une pierre viable sur la voie à suivre pour bon nombre des meilleurs au monde. Et puis ce que cela signifie pour l’équipe nationale suédoise amène ses propres questions.

Ce sont toutes des préoccupations auxquelles Svenska Fotbollförbundet vivra, avec une forte croyance en sa capacité à former les joueurs à travers les niveaux de la jeunesse avant qu’ils ne partent pour des gazons plus verts et des ligues plus professionnelles, plus tard dans leur carrière. Pour l’instant, la Suède a de nouveau montré qu’elle devrait être dans la conversation pour les Coupes du monde, les Euros et les Jeux olympiques, la prochaine concerne sa première campagne de la Ligue des Nations qui assurerait une place aux Jeux olympiques de Paris, mais d’abord, il y a des bières à boire et des célébrations être eu.