La Suède remporte le groupe E, renvoie la Pologne à la maison dans la dernière victoire 3-2

L’ailier suédois Emil Forsberg a marqué un doublé dont le deuxième but le plus rapide de l’histoire du Championnat d’Europe avant que le but dans le temps d’arrêt de Viktor Claesson ne les aide à sceller une victoire 3-2 sur la Suède mercredi et à dominer le Groupe E avant les huitièmes de finale. La Suède affrontera ensuite l’une des troisièmes des groupes B, C ou D – la Finlande, l’Ukraine ou la République tchèque – à Glasgow le 29 juin. L’Espagne, qui a terminé deuxième après sa victoire 5-0 sur la Slovaquie dans l’autre groupe E match, face à la Croatie à Copenhague un jour plus tôt.

Ce fut une fin déchirante pour la campagne polonaise après qu’ils eurent égalisé à deux reprises grâce au capitaine talismanique Robert Lewandowski, dont l’égalisation à la 84e minute pour 2-2 leur a donné une lueur d’espoir.

Les deux matchs précédents de la Suède reposaient sur de solides performances défensives qui avaient fait douter que l’équipe de Janne Andersson puisse tirer son attaque, mais ils ont pris un départ foudroyant dans le Forsberg animé.

Après que Robin Quaison ait contrôlé le ballon au bord de la surface de réparation, Forsberg a récupéré une passe et a profité d’une mauvaise défense pour déjouer le gardien Wojciech Szczesny avec 82 secondes au compteur.

Il a doublé son avance avec une puissante frappe pour son troisième but du tournoi après que le remplaçant Dejan Kulusevski se soit frayé un chemin dans la surface pour le poser sur un plateau à la 59e minute.

Lewandowski a ramené un but deux minutes plus tard avec un tir enroulé avant que la passe de Jakub Swierczok du remplaçant Przemyslaw Frankowski ne soit exclue pour hors-jeu après l’intervention de l’arbitre assistant vidéo.

Lewandowski, qui a raté l’occasion de marquer 1-1 en première mi-temps après s’être levé au-dessus de la défense suédoise pour ne donner que deux têtes sur la barre transversale, a tiré dans l’égalisation à bout portant après une passe de Frankowski.

Mais la Suède n’avait pas encore fini, puisque Kulusevski a glissé le ballon à Claesson qui a dépassé Szczesny pour assurer la victoire.

