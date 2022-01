La Suède refuse de recommander la vaccination des enfants de moins de 12 ans : « Nous ne voyons aucun avantage clair »

Le gouvernement suédois a refusé de recommander la vaccination des enfants de moins de 12 ans contre le COVID-19 après avoir déterminé qu’il y aurait peu d’avantages médicaux à le faire.

L’Agence de santé publique de Suède a déclaré jeudi dans un communiqué de presse que le bénéfice médical pour un enfant âgé de 5 à 11 ans qui a reçu une vaccination générale contre le COVID-19 « est actuellement faible », et que si la situation est « constamment » évaluée, elle a renoncé à recommander une vaccination générale des enfants de moins de 12 ans pour le trimestre de printemps 2022.

« Avec les connaissances dont nous disposons aujourd’hui, avec un faible risque de maladie grave pour les enfants, nous ne voyons aucun avantage clair à les vacciner », a déclaré Britta Bjorkholm, responsable de l’Agence de santé, lors d’une conférence de presse. Reuters a rapporté.

Karin Tegmark Wisell, directrice générale de l’agence, a déclaré qu’une orientation mise à jour serait fournie avant le trimestre d’automne, le communiqué de presse disait.

« Une vaccination générale à partir de 5 ans ne devrait pas non plus avoir d’effet majeur sur la propagation de l’infection à l’heure actuelle, ni dans le groupe d’enfants âgés de 5 à 11 ans ni parmi d’autres groupes de la population », indique le communiqué.

Le gouvernement suédois recommande des vaccins pour les enfants de 12 ans et plus depuis octobre 2021 et recommande des vaccins pour les enfants à haut risque âgés de 5 à 11 ans.

La nouvelle survient un jour après que le gouvernement suédois a prolongé les restrictions liées au COVID-19 pendant deux semaines, y compris des heures d’ouverture limitées et des limites de capacité pour les restaurants et les salles couvertes, a rapporté Reuters.