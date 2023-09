La Suède ramène davantage de livres et de pratiques d’écriture manuscrite dans ses écoles à forte intensité technologique

STOCKHOLM (AP) — Alors que les jeunes enfants retournaient à l’école dans toute la Suède le mois dernier, nombre de leurs enseignants mettaient un nouvel accent sur les livres imprimés, les temps de lecture tranquilles et la pratique de l’écriture manuscrite et consacraient moins de temps aux tablettes, à la recherche indépendante en ligne et aux compétences en saisie au clavier.

Le retour à des méthodes d’apprentissage plus traditionnelles est une réponse aux politiciens et aux experts qui se demandent si l’approche hyper-numérisée de l’éducation du pays, y compris l’introduction de tablettes dans les écoles maternelles, n’a pas conduit à un déclin des compétences de base.

La ministre suédoise de l’École, Lotta Edholm, qui a pris ses fonctions il y a 11 mois au sein d’un nouveau gouvernement de coalition de centre-droit, a été l’une des plus grandes critiques de l’adoption totale de la technologie.

« Les étudiants suédois ont besoin de davantage de manuels scolaires », a déclaré Edholm en mars. « Les livres physiques sont importants pour l’apprentissage des élèves. »

Le ministre a annoncé le mois dernier dans un communiqué que le gouvernement souhaitait revenir sur la décision de l’Agence nationale pour l’éducation de rendre obligatoires les appareils numériques dans les écoles maternelles. Il prévoit d’aller plus loin et de mettre fin complètement à l’apprentissage numérique pour les enfants de moins de 6 ans, a également déclaré le ministère à l’Associated Press.

Bien que les élèves du pays obtiennent des résultats supérieurs à la moyenne européenne en matière de capacité de lecture, une évaluation internationale des niveaux de lecture en quatrième année, la Progress in International Reading Literacy Study, a mis en évidence un déclin parmi les enfants suédois entre 2016 et 2021.

En 2021, les élèves suédois de quatrième année ont obtenu une moyenne de 544 points, soit une baisse par rapport à la moyenne de 555 de 2016. Cependant, leurs performances placent toujours le pays à égalité avec Taiwan pour le septième score global le plus élevé aux tests.

En comparaison, Singapour – qui arrive en tête du classement – ​​a amélioré ses scores en lecture du PIRLS de 576 à 587 au cours de la même période, et le score moyen en lecture de l’Angleterre n’a que légèrement diminué, de 559 en 2016 à 558 en 2021.

Certains déficits d’apprentissage peuvent être dus à la pandémie de coronavirus ou refléter un nombre croissant d’élèves immigrés qui ne parlent pas le suédois comme langue maternelle, mais une utilisation excessive des écrans pendant les cours à l’école pourrait entraîner un retard dans les matières de base, selon les experts en éducation. .

« Il existe des preuves scientifiques claires que les outils numériques nuisent plutôt qu’ils n’améliorent l’apprentissage des élèves », a déclaré le mois dernier l’Institut Karolinska de Suède dans un communiqué sur la stratégie nationale de numérisation de l’éducation du pays.

« Nous pensons que l’accent devrait être mis à nouveau sur l’acquisition de connaissances par le biais de manuels imprimés et de l’expertise des enseignants, plutôt que d’acquérir des connaissances principalement à partir de sources numériques disponibles gratuitement dont l’exactitude n’a pas été vérifiée », a déclaré l’institut, une école de médecine très respectée axée sur la recherche.

L’adoption rapide des outils d’apprentissage numériques a également suscité l’inquiétude de l’agence des Nations Unies pour l’éducation et la culture.

Dans un rapport publié le mois dernier, l’UNESCO a lancé un « appel urgent à une utilisation appropriée de la technologie dans l’éducation ». Le rapport exhorte les pays à accélérer les connexions Internet dans les écoles, mais prévient en même temps que la technologie dans l’éducation doit être mise en œuvre de manière à ne jamais remplacer l’enseignement en personne, dirigé par l’enseignant, et à soutenir l’objectif commun d’une éducation de qualité pour les enfants. tous.

Dans la capitale suédoise, Stockholm, Liveon Palmer, 9 ans, élève de troisième année à l’école primaire de Djurgardsskolan, a exprimé son approbation de passer davantage d’heures d’école hors ligne.

« J’aime davantage écrire à l’école, comme sur papier, parce que ça me fait du bien, vous savez », a-t-il déclaré à l’AP lors d’une récente visite.

Son professeur, Catarina Branelius, a déclaré qu’elle était sélective en demandant aux élèves d’utiliser des tablettes pendant ses cours, même avant l’examen au niveau national.

« J’utilise des tablettes en mathématiques et nous créons quelques applications, mais je n’utilise pas de tablettes pour écrire du texte », a déclaré Branelius. Les élèves de moins de 10 ans « ont besoin de temps, de pratique et d’exercices d’écriture manuscrite… avant de leur apprendre à écrire sur une tablette ».

L’enseignement en ligne est un sujet très débattu en Europe et dans d’autres régions occidentales. La Pologne, par exemple, vient de lancer un programme visant à offrir un ordinateur portable financé par le gouvernement à chaque élève à partir de la quatrième année, dans l’espoir de rendre le pays plus compétitif sur le plan technologique.

Aux États-Unis, la pandémie de coronavirus a poussé les écoles publiques à fournir aux élèves du primaire et du secondaire des millions d’ordinateurs portables achetés grâce aux fonds fédéraux d’aide à la pandémie. Mais il existe toujours une fracture numérique, qui explique en partie pourquoi les écoles américaines ont tendance à utiliser à la fois des manuels imprimés et numériques, a déclaré Sean Ryan, président de la division scolaire américaine chez l’éditeur de manuels scolaires McGraw Hill.

« Dans les endroits où il n’y a pas de connectivité à la maison, les enseignants hésitent à se tourner vers le numérique parce qu’ils pensent à leurs plus vulnérables (les élèves) et s’assurent qu’ils ont le même accès à l’éducation que tout le monde », a déclaré Ryan.

L’Allemagne, qui est l’un des pays les plus riches d’Europe, a été notoirement lente à mettre en ligne les programmes gouvernementaux et les informations de toutes sortes, y compris l’éducation. L’état de la numérisation dans les écoles varie également selon les 16 États du pays, qui sont en charge de leurs propres programmes.

De nombreux étudiants peuvent terminer leurs études sans aucun type d’enseignement numérique requis, comme le codage. Certains parents craignent que leurs enfants ne soient pas en mesure de rivaliser sur le marché du travail avec des jeunes d’autres pays technologiquement mieux formés.

Sascha Lobo, écrivain et consultant allemand spécialisé dans l’Internet, estime qu’un effort national est nécessaire pour mettre les étudiants allemands à niveau, sinon le pays risque de prendre du retard à l’avenir.

« Si nous ne parvenons pas à numériser l’éducation et à apprendre comment fonctionne la numérisation, alors nous ne serons plus un pays prospère dans 20 ans », a-t-il déclaré dans une interview accordée à la chaîne publique ZDF à la fin de l’année dernière.

Pour contrer le déclin des performances en lecture en 4e année en Suède, le gouvernement suédois a annoncé un investissement d’une valeur de 685 millions de couronnes (60 millions d’euros ou 64,7 millions de dollars) dans l’achat de livres pour les écoles du pays cette année. 500 millions de couronnes supplémentaires seront dépensés chaque année en 2024 et 2025 pour accélérer le retour des manuels scolaires dans les écoles.

Tous les experts ne sont pas convaincus que le retour aux sources suédois vise exclusivement à ce qui est le mieux pour les étudiants.

Critiquer les effets de la technologie est « une démarche populaire auprès des politiciens conservateurs », a déclaré Neil Selwyn, professeur d’éducation à l’Université Monash de Melbourne, en Australie. « C’est une manière intéressante de dire ou de signaler un engagement envers les valeurs traditionnelles. »

« Le gouvernement suédois a raison de dire qu’il n’existe aucune preuve que la technologie améliore l’apprentissage, mais je pense que c’est parce qu’il n’existe aucune preuve directe de ce qui fonctionne avec la technologie », a ajouté Selwyn. « La technologie n’est qu’une partie d’un réseau très complexe de facteurs liés à l’éducation. »

Jocelyn Gecker à San Francisco ; Vanessa Gera à Varsovie, Pologne ; et Kirsten Grieshaber à Berlin ont contribué au reportage.

Charlène Pelé, Associated Press