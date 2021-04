Les Suédois de moins de 65 ans qui n’ont reçu que la première dose du vaccin « Vaxzevria » d’AstraZeneca se verront proposer un autre vaccin pour leur deuxième, car le pays continue de restreindre son utilisation après des rapports de caillots sanguins graves parmi un petit nombre de destinataires.

Dans un communiqué publié mardi, l’autorité sanitaire a déclaré que la recommandation existante de ne donner que le vaccin AstraZeneca aux plus de 65 ans « Reste pour le moment, » ajoutant qu’ils ont suffisamment de fournitures de Pfizer-BioNTech ou Moderna jab pour inoculer tout le monde.

«Compte tenu des effets indésirables très rares mais graves signalés après la vaccination par Vaxzevria, l’Agence suédoise de la santé publique considère que le vaccin ne peut jusqu’à présent pas être généralement recommandé», la déclaration énoncée.

La décision intervient bien que l’organisme suédois ait consulté l’Agence européenne des médicaments (EMA), acceptant que les avantages du vaccin continuent de l’emporter sur les risques d’effets secondaires et reconnaissant que le vaccin est efficace pour conjurer Covid-19.

L’annonce a été faite un jour après la publication d’informations dans les médias suédois selon lesquelles certaines régions ont été contraintes de jeter des doses d’AstraZeneca gaspillées après que des personnes ont refusé de les recevoir en raison de leurs préoccupations en matière de sécurité concernant le vaccin.

Le déploiement du vaccin en Suède progresse, évitant les retards qui ont entravé d’autres parties de l’Europe, la nation de plus de 10 millions d’habitants ayant administré environ 2,1 millions de doses d’un vaccin Covid-19.

La capacité de l’État scandinave à vacciner plus de personnes est en partie due à sa décision de se différencier des directives de l’UE et des fabricants de vaccins en prolongeant le délai entre la première et la deuxième dose de 21 jours à six semaines.

