La Suède prévoit des injections de rappel de Covid, la plupart de la population étant susceptible de recevoir une troisième injection en 2022

L’Agence suédoise de santé publique a dévoilé mardi son intention d’offrir à une grande partie de la population un troisième rappel l’année prochaine, en fonction de l’émergence de nouvelles variantes et des données sur l’efficacité des vaccins au fil du temps.

Anders Tegnell, un épidémiologiste d’État, a détaillé les raisons pour lesquelles il a proposé une troisième dose d’un vaccin contre le coronavirus, déclarant que « L’évaluation est qu’il n’est pas possible d’éradiquer le virus et donc le travail de vaccination doit être à long terme et axé sur la réduction des maladies graves et des décès. »

Conformément à la deuxième étape de sa stratégie vaccinale suédoise, les groupes à risque, tels que les résidents des maisons de soins, les Suédois de plus de 80 ans et les membres immunodéprimés de la population pourraient se voir proposer une dose de rappel en automne. Pendant ce temps, la troisième étape se concentrera sur l’offre d’une troisième dose à la population générale plus large.



La principale priorité du pays scandinave reste cependant de vacciner les régions et les populations à faible couverture vaccinale. Selon les chiffres de l’autorité sanitaire suédoise, 51 % de la population adulte de plus de 18 ans a reçu au moins deux doses d’un vaccin contre le coronavirus, tandis qu’un peu plus de 78 % ont reçu leur première injection.

L’Agence de santé du pays estime que toute la population adulte sera entièrement vaccinée à l’automne, lorsque les 16-17 ans qui n’ont pas encore opté pour la vaccination se verront proposer un vaccin.

La Suède n’est que l’un des derniers pays à prévoir d’offrir des boosters Covid. L’Allemagne a annoncé lundi qu’elle offrira un troisième vaccin aux personnes vulnérables en septembre. Israël a déployé le programme du troisième coup le week-end dernier pour les résidents plus âgés.

Depuis le début de la pandémie, la Suède a enregistré environ 1,1 million de cas et 14 665 décès.

