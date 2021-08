La Suède prévoit de faire en sorte que Facebook et WhatsApp stockent des données à l’usage de la police dans un contexte d’augmentation de la violence des gangs

« L’offensive de la société contre les réseaux criminels doit et se poursuivra, avec plus de policiers, des peines plus sévères et plus d’outils pour la police dans la lutte contre les crimes de gangs » Le ministre de l’Intérieur Mikael Damberg a déclaré lors d’une conférence de presse mercredi.

Si, par exemple, Facebook doit être autorisé à exister en Suède, les autorités suédoises doivent être autorisées à stocker leurs données.

L’accès aux données des messageries mobiles fournira aux forces de l’ordre du pays « de meilleures opportunités d’utiliser des preuves techniques contre les gangs criminels et de réduire ainsi le nombre de fusillades et d’explosions en Suède », dit le ministre.

La lutte contre le crime organisé est un problème urgent pour la Suède, car le pays, qui avait l’un des taux de violence armée les plus bas d’Europe, a désormais l’un des niveaux les plus élevés de violence armée sur le continent, selon un rapport publié par le National Conseil pour la prévention du crime en mai.

Cependant, la tendance alarmante n’est que « limité à un groupe très spécifique – les jeunes hommes impliqués dans un milieu criminel dans des zones socialement défavorisées », le papier a noté.

Les données de la police montrent qu’il y a eu 366 fusillades en Suède en 2020, au cours desquelles 47 personnes ont été tuées et plus de 100 autres ont été blessées. Cette année, il y a déjà eu 180 fusillades et 25 morts.

« Au cours de l’été 2021, on a vu une fois de plus que certaines personnes ne montrent aucune limite à la violence qu’elles sont prêtes à user », Damberg a déclaré, se référant à une attaque à l’arme à feu qui a laissé un officier de police qui patrouillait le Biskopsgarden à Göteborg mort.

Mardi, trois personnes ont été hospitalisées après avoir été abattues près d’un centre commercial de la ville de Kristianstad, dans le sud du pays, et trois adolescents ont été arrêtés plus tard, soupçonnés d’avoir commis l’agression.

Une commission spéciale a été mise en place par le gouvernement suédois afin d’apporter des modifications à la législation afin de permettre le stockage des données mobiles dans le pays sans violer les droits de l’homme et de donner également à la police la possibilité d’exiger des informations stockées par des entreprises à l’étranger. La commission d’experts a jusqu’en février 2023 pour formuler ses propositions.

La Suède doit élaborer ses propres lois réglementant le stockage des données parce que la législation de l’UE dans ce domaine a été « trop ​​lent, » Damberg a insisté.

Vous pensez que vos amis seraient intéressés ? Partagez cette histoire !