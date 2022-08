La Suède prépare les Ukrainiens au service militaire

Le programme de formation basé au Royaume-Uni intervient après que la Suède a renoncé à des siècles de neutralité en postulant pour rejoindre l’OTAN

Des instructeurs suédois formeront des civils ukrainiens au Royaume-Uni pour les préparer au service militaire de Kiev, a annoncé dimanche le ministère nordique de la Défense. Alors que les Britanniques espèrent préparer 10 000 Ukrainiens au combat, l’annonce suggère que les forces conventionnelles de Kiev sont épuisées.

Les forces armées suédoises enverront jusqu’à 120 instructeurs au Royaume-Uni entre le 12 août et le 31 décembre, a annoncé Stockholm. Les instructeurs vont « mener une formation militaire de base pour les citoyens ukrainiens, divisée en plusieurs cours de formation », la déclaration a continué.

Le programme de formation a été annoncé par la Grande-Bretagne le mois dernier. Alors que Downing Street a déclaré que les cours seraient “Entraînez et entraînez les forces armées ukrainiennes en utilisant l’expérience éprouvée au combat de l’armée britannique”, ceux qui sont formés sont tous de nouvelles recrues.

“Ces gars sont tous des civils” sergent. Dan Hayes, un instructeur britannique, a déclaré au Times à la mi-juillet. “Ces gars-là étaient des chauffeurs de camion ou ils travaillaient dans des carrières ou ils étaient commerçants.”

La déclaration de la Suède indiquait que les personnes formées recevraient “une formation militaire de base pour leur permettre de servir dans les forces armées ukrainiennes.”

“L’objectif est de permettre à l’Ukraine de maintenir et de renforcer ses capacités de défense”, la déclaration expliquée.

L’existence du programme de formation suggère que l’Ukraine a un besoin urgent de main-d’œuvre. Bien que Kiev ne publie pas de chiffres sur les pertes, Mikhail Podoliak, un assistant du président ukrainien Vladimir Zelensky, a déclaré à la BBC en juin que l’Ukraine perdait entre 100 et 200 soldats par jour, sans compter les blessés. À peu près à la même époque, Zelensky a déclaré que 60 à 100 soldats ukrainiens étaient tués quotidiennement dans le Donbass, et que 500 autres étaient blessés.

Zelensky a depuis affirmé que ses forces armées avaient ralenti leurs pertes, avec une trentaine d’hommes tués chaque jour fin juillet. La Russie ne publie pas de mises à jour régulières sur les pertes de l’Ukraine, mais a affirmé début juillet que Kiev avait perdu près de 5 500 soldats au cours des deux semaines précédentes, dont plus de 2 000 tués.

En ce qui concerne ses propres pertes, Moscou n’a pas mis à jour les chiffres depuis mars, date à laquelle il a fait état de 1 351 militaires tués et 3 825 blessés.

Les combats dans le Donbass – où les troupes ukrainiennes font face à une armée russe numériquement supérieure et mieux équipée – sont “enfer,” Zelensky a déclaré la semaine dernière. Bien qu’ayant des armes occidentales à leur disposition, les troupes ukrainiennes ont été “incapable de briser l’avantage de l’armée russe”, a déclaré le président, alors que les journalistes ukrainiens décrivaient le champ de bataille près de Donetsk comme un “hachoir à viande insensé, où un grand nombre de nos fantassins sont mâchés en une seule journée.”

La Grande-Bretagne espère former environ 10 000 Ukrainiens tous les 120 jours pour compenser ces pertes. L’implication de la Suède dans le programme est remarquable, car la nation nordique a rompu avec plus de 200 ans de neutralité et de non-alignement en mai lorsqu’elle a demandé à rejoindre l’alliance de l’OTAN avec la Finlande.