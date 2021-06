La Suède ouvrira ses frontières aux voyageurs américains le 30 juin

La Suède se prépare à accueillir à nouveau les touristes américains.

Le pays, qui a d’abord interdit les voyages non essentiels en provenance de pays extérieurs à l’Union européenne et à l’Espace économique européen en mars, prévoit d’ouvrir ses frontières aux touristes américains à partir du 30 juin, selon un article en ligne du ministère suédois de la Justice.

Les voyageurs vaccinés et non vaccinés de 18 ans et plus devront présenter la preuve d’un test COVID négatif effectué 48 heures avant leur arrivée.

La politique mise à jour intervient peu de temps après que l’UE a ajouté les États-Unis à une liste de pays pour lesquels elle suggère que les restrictions de voyage devraient être progressivement levées. La liste s’applique à tous les touristes américains, vaccinés ou non, pour les déplacements non essentiels.

Samedi après-midi, 378 nouveaux cas de COVID ont été signalés en Suède au cours des dernières 24 heures, selon les données de l’Organisation mondiale de la santé.

Les Centers for Disease Control and Prevention classent la Suède dans le niveau 4 « COVID-19 très élevé » et recommandent de ne pas voyager dans le pays. L’agence ajoute que si le voyage est un « must », les Américains doivent s’assurer qu’ils sont complètement vaccinés avant d’arriver.

La Suède applique toujours un certain nombre de restrictions COVID. Les commerces sont ouverts, mais imposent la distanciation physique. Les restaurants, bars et établissements de restauration peuvent rester ouverts jusqu’à 22h30 et les masques sont recommandés dans les transports en commun pour ceux qui voyagent entre 7h00 et 16h00-18h00 en semaine, selon Visit Sweden, le site officiel du pays pour le tourisme et les voyages. informations.

Nouvelles directives de l’UE :L’UE recommande de lever les restrictions de voyage en Europe pour tous les touristes américains, vaccinés ou non

Avoir le vaccin COVID, voyagera:Ce sont les pays ouverts aux Américains complètement vaccinés