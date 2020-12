La Suède a ouvert la voie à des verrouillages sévères alors que le gouvernement entreprend d’étendre ses pouvoirs pour imposer des mesures de lutte contre les coronavirus.

Le gouvernement a proposé mercredi une nouvelle législation temporaire pour étendre ses pouvoirs de lutte contre la pandémie de coronavirus, lui donnant une plus grande marge de manœuvre pour mettre en œuvre et appliquer des mesures de verrouillage telles que la fermeture des centres commerciaux et des gymnases.

La législation, qui sera soumise pour examen aux parties prenantes concernées avant un vote au parlement, entrera en vigueur le 15 mars de l’année prochaine et sera valide pendant un peu plus d’un an, a indiqué la coalition dans un communiqué.

La Suède a ouvert la voie à des verrouillages sévères alors que le gouvernement entreprend d’étendre ses pouvoirs pour imposer des mesures de lutte contre les coronavirus. Ci-dessus, une information

Depuis l’accalmie de l’été et du début de l’automne dans la pandémie, une deuxième vague du virus a balayé le pays nordique avec des infections atteignant des records quotidiens, tandis que les hospitalisations et les décès ont également augmenté au cours des deux derniers mois.

En vertu du projet de loi, le gouvernement aurait une plus grande latitude pour adapter et identifier les mesures de lutte contre la pandémie, telles que la limitation des foules et des heures d’ouverture dans les magasins, mais aussi pour entreprendre des fermetures radicales en dernier recours.

« Mais une fermeture est, bien sûr, très intrusive », a déclaré la ministre des Affaires sociales, Lena Hallengren, lors d’une conférence de presse.

« Ce genre de décision devrait être soumis au parlement. »

La Suède a adopté une stratégie légère pour contenir la propagation du COVID-19, évitant les verrouillages utilisés dans une grande partie de l’Europe.

Le gouvernement a laissé expirer une loi provisoire antérieure lui accordant de plus grands pouvoirs pendant l’été, alors que les infections étaient en forte baisse.

La loi suédoise n’accorde aux gouvernements qu’une marge de manœuvre limitée pour mener à bien des mesures draconiennes telles que la fermeture d’entreprises.

Les mesures de lutte contre la pandémie principalement volontaires du pays, telles que les recommandations de distanciation sociale, ont en partie reflété ce fait.

Mercredi, la Suède comptait 304 793 cas confirmés de coronavirus et 7 296 décès.

Les taux d’infection de la Suède sont maintenant plus du double de ceux de la Grande-Bretagne, de l’Allemagne ou de l’Espagne et son taux de mortalité est une fois de plus le plus élevé des pays nordiques.

Certaines parties de la Suède ont des taux d’infection similaires à ceux des pires points chauds d’Europe, et les cas n’ont pas encore commencé à baisser après la deuxième vague comme ils l’ont fait en Grande-Bretagne, en France et dans de nombreux autres pays européens.

Après que le taux de mortalité de la Suède soit tombé à des niveaux similaires à ceux du Danemark, de la Norvège et de la Finlande au cours de l’été, il est à nouveau le plus élevé des quatre, avec 1 000 nouveaux décès enregistrés le mois dernier.

La Suède a commencé l’automne avec des chiffres aussi bas que 100 cas et seulement une poignée de décès par jour, après avoir ramené les chiffres de leur pic d’été sans entrer en lock-out.

Certaines parties de la Suède ont des taux d’infection comparables à ceux de certains des endroits les plus durement touchés d’Europe, qui sont indiqués dans des couleurs plus foncées sur cette carte

Mais les cas ont augmenté sans relâche depuis fin septembre, passant à 5 000 cas par jour la semaine dernière, donnant à la Suède un taux d’infection plus élevé que n’importe quel grand pays d’Europe occidentale.

Le taux actuel de 346 cas pour 100 000 habitants par semaine en Suède est plus du double de celui de l’Allemagne (155), de la Grande-Bretagne (151) ou de l’Espagne (121).

Pas plus tard que le 2 novembre, le taux d’infection en Suède était inférieur à celui de la Grande-Bretagne, de la France, de l’Allemagne, de l’Italie ou de l’Espagne, mais une grande partie de l’Europe a vu les cas reculer à nouveau après l’imposition de nouveaux verrouillages.

Le comté de Skane, qui comprend Malmö et Helsingborg, aurait maintenant un niveau de contagion similaire aux endroits les plus touchés d’Europe, a déclaré le statisticien Henrik Persson, selon Expressen.

Un test Covid-19 est administré depuis une voiture dans un parking d’une gare de Malmö, en Suède, alors que les personnes souffrant de symptômes effectuent un test par elles-mêmes dans leur véhicule.

Le nombre de morts a également augmenté régulièrement, le nombre total de morts dépassant 7000 jeudi – plus que le Danemark, la Norvège et la Finlande réunis.

L’approche plus douce de la Suède face à la pandémie de coronavirus signifie qu’elle n’a jusqu’à présent pas imposé de verrouillage national.

Contrairement à d’autres pays, y compris le Royaume-Uni, le gouvernement suédois n’a pas imposé de mandat de masque – limitant les exigences au personnel de santé.

Cependant, le pays a resserré les restrictions depuis novembre, interdisant la vente d’alcool après 22 heures et les rassemblements publics de plus de huit personnes.