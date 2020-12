Les pays scandinaves alimentent l’action climatique de l’Union européenne, mais les États membres de l’Est dépendants du charbon sont à la traîne, selon un nouveau rapport.

L’indice annuel de performance en matière de changement climatique (CCPI) publié lundi a classé l’UE 16e – une amélioration par rapport à la 22e position de l’année dernière.

L’indice, compilé par les ONG environnementales Germanwatch et Climate Action Network (CAN) International ainsi que par le groupe de réflexion NewClimate Institute, évalue les performances climatiques de 57 pays et de l’UE.

La performance est mesurée par les émissions de gaz à effet de serre, l’utilisation des énergies renouvelables, la consommation globale d’énergie et la politique climatique.

Les trois premières places du classement ont été maintenues « vides du fait qu’aucun pays à l’heure actuelle n’est en voie de contribuer à une trajectoire de 1,5 ° C », indique le rapport.

L’UE

Le saut de six points de l’UE par rapport à l’année dernière est largement attribué à sa politique climatique et au Green Deal adopté l’année dernière pour atteindre la neutralité climatique d’ici 2050, ainsi qu’à la décision ultérieure d’augmenter considérablement ses efforts de réduction des émissions au cours de la prochaine décennie.

Cependant, le rapport note que «l’absence de garde-fous clairs contre les investissements dans les combustibles fossiles et autres industries polluantes pendant les risques économiques induits par le COVID-19, met en danger l’atteinte du zéro net par l’UE».

Les émissions de gaz à effet de serre, les énergies renouvelables et la consommation d’énergie du bloc ont toutes été classées comme moyennes.

En effet, les émissions par habitant de l’UE restent supérieures à la moyenne mondiale et ses objectifs en matière d’énergies renouvelables à l’horizon 2030 « ne sont pas suffisamment ambitieux compte tenu des ressources et des capacités de l’UE », indique le rapport.

« Les experts considèrent également la mauvaise mise en œuvre des programmes d’investissement dans l’efficacité énergétique et les énergies renouvelables comme une source de préoccupation, ainsi que la nature non contraignante des réglementations de gouvernance quelque peu strictes pour les objectifs (et plans) d’énergies renouvelables pour l’après-2020 au niveau de l’UE. Etats membres », ajoute-t-il.

Le bon…

La Suède est, pour la quatrième année consécutive, l’État membre le mieux classé avec 4 points – la première place étant donné que les trois premières positions restent vides. Son «rôle progressiste au niveau de l’UE», où il défend des objectifs de réduction des émissions plus ambitieux et son engagement à atteindre des émissions nettes nulles d’ici 2045, sont crédités pour la pole position.

Le Danemark est le seul autre pays de l’UE dans le top 10 à 6 ans, une baisse d’un spot par rapport à l’année dernière. La Finlande, Malte, la Lettonie, la Lituanie, le Portugal, la Croatie et l’Allemagne, quant à elles, figurent dans le top 20. Les autres pays européens de premier rang sont le Royaume-Uni (5), la Norvège (8), la Suisse (14) et l’Ukraine (20) .

le mauvais…

Les États membres les moins bien classés du bloc sont la Pologne (48), Chypre (49), la Hongrie (50) et la Slovénie (51).

Ces deux derniers ont dépassé la Pologne « en raison de l’augmentation des émissions de gaz à effet de serre, du faible niveau d’investissements dans les énergies renouvelables et l’efficacité énergétique et du manque de politique climatique nationale », ont indiqué les trois organisations dans un communiqué.

La Slovénie a chuté de 6 places d’une année sur l’autre pour se situer dans les 10 derniers. L’élimination progressive du charbon proposée par le pays est jugée « insuffisante » tandis que les politiques sur les énergies renouvelables et l’utilisation d’énergie sont décrites comme « allant dans la mauvaise direction ».

Wendel Trio, directeur de CAN Europe, a déclaré dans un communiqué que « pour augmenter le classement de l’UE et pour que le bloc retrouve son rôle de leader, l’UE doit considérablement augmenter son objectif climatique 2030 lors du Conseil européen de cette semaine ».

« Elle doit également garantir qu’aucun pays de l’UE n’est laissé pour compte dans la transition. Pour cela, le budget et la reprise de l’UE fourniront un soutien financier sans précédent pour l’intensification de la transition verte à travers l’Europe. Et en particulier aux pays européens les plus dépendants du charbon, principalement dans les pays Europe de l’Est », a-t-il ajouté.

et le laid.

Outre la Slovénie, les 10 derniers de l’indice sont composés de la Russie, de la Corée du Sud, de l’Australie, du Kazakhstan, de la Malaisie, du Taipei chinois, du Canada, de l’Iran, de l’Arabie saoudite et des États-Unis.

Les États-Unis sont le pire pays pour la deuxième année consécutive en raison de son retrait de l’Accord de Paris et du manque d’objectifs au niveau national pour réduire les émissions de gaz à effet de serre ou augmenter le déploiement des énergies renouvelables.

«De plus, les experts notent la nécessité d’un renversement complet de la politique climatique internationale adoptée par les États-Unis au cours des 4 dernières années.

Il est important de noter, cependant, que pendant la campagne, le président et le vice-président élus Biden et Harris se sont engagés à atteindre des objectifs de réduction des émissions et à prendre des mesures en matière de changement climatique. Ceux-ci, s’ils étaient atteints, conduiraient presque certainement les États-Unis à grimper classement de l’année », note-t-il.