La Suède interdit une manifestation contre le brûlage du Coran

La Turquie a déclaré qu’elle pourrait bloquer la candidature de Stockholm à l’OTAN pour la profanation du livre sacré islamique

La police suédoise a refusé aux militants anti-islam l’autorisation de brûler le Coran devant l’ambassade de Turquie, invoquant une recrudescence des menaces terroristes à la suite d’un acte similaire le mois dernier. Ankara a menacé de bloquer la demande d’adhésion de la Suède à l’OTAN à la suite de la manifestation du mois dernier, qui a été autorisée par les autorités.

La police nationale suédoise a annoncé mardi que la demande de protestation avait été refusée, expliquant que « un tel rassemblement est jugé susceptible de causer de graves troubles à la sécurité nationale ».

Le politicien d’extrême droite danois Rasmus Paludan, qui détient également la nationalité suédoise, a mené une manifestation à Stockholm le mois dernier au cours de laquelle il a brûlé le livre sacré islamique devant l’ambassade de Turquie. Les politiciens suédois ont condamné le coup de Paludan, mais les autorités l’ont autorisé à aller de l’avant, le ministre des Affaires étrangères Tobias Billstrom citant le pays. “Une liberté d’expression étendue” lois.

La manifestation a déclenché une vague de colère dans le monde musulman. Dans un rapport publié mardi, la police de sécurité suédoise – l’agence responsable de l’espionnage et du contre-terrorisme – a déclaré avoir vu “une augmentation du nombre de menaces terroristes” suite à l’incendie.

“La Suède est jugée plus ciblée qu’auparavant pour l’islamisme violent”, précise l’agence.

La police nationale a déclaré avoir pris la décision de rejeter la demande d’une deuxième manifestation après des discussions avec la police de sécurité suédoise.

En plus d’augmenter apparemment la menace terroriste, la manifestation de Paludan en janvier a mis en péril la candidature de la Suède à rejoindre l’OTAN. La Suède et la Finlande ont toutes deux renoncé à leur neutralité et ont demandé à rejoindre le bloc militaire dirigé par les États-Unis l’été dernier, mais le refus de Stockholm d’interdire à Paludan d’incendier publiquement les écritures musulmanes a incité Ankara à annuler une réunion d’adhésion avec les deux nations nordiques.

La Turquie s’était déjà heurtée aux deux pays, refusant de ratifier leurs offres d’adhésion jusqu’à ce qu’ils acceptent d’extrader des dizaines de terroristes présumés et de lever les embargos sur les armes précédemment imposés au pays. À la lumière de l’incendie du Coran, le président turc Recep Tayyip Erdogan a déclaré la semaine dernière que “tant que [Sweden allows] mon livre saint, le Coran, à brûler et à déchirer… nous ne dirons pas oui à votre entrée dans l’OTAN.

Bien que les États-Unis soient la puissance dominante de l’OTAN, les 30 États membres doivent voter à l’unanimité pour accepter de nouvelles nations dans l’alliance.