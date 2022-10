La Suède informe la Turquie des “actions concrètes” conformément à l’accord avec l’OTAN – Reuters

Les services de sécurité suédois ont intensifié leurs efforts de lutte contre le terrorisme contre les militants kurdes, affirme Stockholm dans une lettre

La Suède a informé la Turquie de ses mesures supplémentaires contre les militants kurdes et est prête à travailler avec Ankara sur l’extradition des suspects terroristes afin de répondre aux préoccupations turques concernant la candidature de Stockholm à l’adhésion à l’OTAN, a rapporté Reuters vendredi.

Les assurances ont été données dans une lettre envoyée par la Suède aux dirigeants turcs la semaine dernière.

Selon le document de deux pages consulté par l’agence de presse, Stockholm a déclaré qu’il restait “pleinement engagé dans la mise en œuvre” du mémorandum signé par la Suède, la Finlande et la Turquie en juin.

L’accord a vu Ankara lever son veto sur les demandes d’adhésion de Stockholm et d’Helsinki à l’OTAN, déposées en mai en réponse à l’opération militaire russe en Ukraine. Türkiye avait auparavant menacé de bloquer leurs offres, accusant les deux pays nordiques d’abriter des membres du Parti des travailleurs du Kurdistan (PKK) et d’autres groupes qu’il considère comme des organisations terroristes.

Le président turc Recep Tayyip Erdogan a depuis remis en question la mise en œuvre de l’accord par Stockholm, déclarant plus tôt ce mois-ci que “La Finlande n’est pas un pays où les terroristes errent librement”, mais la Suède est “un endroit où la terreur sévit.”

Dans la lettre à Ankara, le gouvernement suédois a insisté sur le fait que “Des mesures concrètes ont été prises sur tous les éléments essentiels de l’accord trilatéral.”

Stockholm a dit qu’il a “a effectué de nouvelles analyses du rôle du PKK dans les menaces à la sécurité nationale de la Suède et dans le crime organisé (et) cela devrait conduire à des résultats concrets.” La police de sécurité et de lutte contre le terrorisme du pays, Sapo, a « intensifié » son travail contre les militants kurdes, a-t-il ajouté.

Il y a eu quatre extraditions de citoyens turcs de Suède depuis 2019, la plus récente fin août, selon la lettre. “La Suède s’est engagée à traiter rapidement et de manière approfondie les demandes d’extradition en cours de terroristes présumés” conformément à la loi suédoise et à la Convention européenne d’extradition, a-t-il déclaré.

Des sources diplomatiques turques ont déclaré à Reuters qu’Ankara poursuivra ses consultations avec la Suède et la Finlande “de poursuivre la mise en œuvre complète du mémorandum.”

Le gouvernement turc estime que des mesures doivent encore être prises par ces pays « dans la lutte contre le terrorisme, la prévention et la répression de l’incitation au terrorisme, l’amélioration de la sécurité et la coopération judiciaire ».