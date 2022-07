La Suède frappe tardivement pour briser la résistance suisse

Sheffield (Royaume-Uni) (AFP) – La Suède avait besoin d’un vainqueur tardif de la remplaçante Hanna Bennison pour se rapprocher d’une place en quart de finale de l’Euro 2022 avec une victoire 2-1 contre la Suisse à Sheffield mercredi.

Classée deuxième au monde, la Suède figurait parmi les favoris avant le tournoi, mais a jusqu’à présent eu du mal à passer à la vitesse supérieure en Angleterre jusqu’à présent.

Après un match nul 1-1 pour ouvrir leur campagne contre les champions en titre des Pays-Bas, les médaillés d’argent olympiques devaient renverser une équipe suisse classée 20e au monde.

Les préparatifs de la Suisse avaient également été secoués par un virus dans le camp qui les avait obligés à annuler l’entraînement lundi.

Mais ils ont frustré les Suédois pendant 53 minutes à Bramall Lane avant que Fridolina Rolfo de Barcelone ne termine un excellent mouvement d’équipe.

La Suisse a riposté en deux minutes grâce à une belle finition de Ramona Bachmann du Paris Saint-Germain.

Peter Gerhardsson a été contraint de se tourner vers son banc pour trouver l’inspiration et c’est l’une de ses remplaçantes, Bennison, qui a marqué la gagnante, avec son premier but international à 11 minutes de la fin.

La victoire place la Suède en tête du groupe C, avec trois points d’avance sur les Pays-Bas et le Portugal, qui s’affronteront plus tard mercredi.

La Suisse doit maintenant battre les Néerlandais lors de son dernier match de groupe pour espérer atteindre les quarts de finale.