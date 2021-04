Les restrictions assouplies donneront aux gens la permission de rencontrer d’autres personnes en dehors de leur bulle, à l’intérieur et à l’extérieur, ainsi que de recommencer les activités communes et de rouvrir des magasins pour les personnes qui ont reçu une dose d’un vaccin Covid il y a plus de trois semaines.

S’adressant aux journalistes, le chef de l’Agence de santé publique du pays a salué cette décision en déclarant que «Maintenant, il est normal qu’une grand-mère vaccinée embrasse ses petits-enfants,» même si le gouvernement accepte que ce n’est qu’un « Petit assouplissement. »

Alors que le programme de vaccination du pays a, jusqu’à présent, administré des doses à environ un cinquième des résidents, les personnes vaccinées sont presque exclusivement des personnes âgées ou vivant dans des maisons de soins, le déploiement n’a été étendu que récemment à tous les plus de 60 ans.

Malgré les progrès, le patron de l’Agence de la santé publique n’a pas tardé à préciser que le gouvernement ne tolérera pas la tenue de grands rassemblements ou ne mettra pas fin à l’orientation du travail à domicile pour le moment, car « pas assez de personnes ont été vaccinées. »

La Suède a imposé des restrictions Covid au motif que la flambée des cas dans le pays exerce une pression excessive sur le service de santé et met en danger la sécurité de la nation, car l’infection se propage rapidement à travers les citoyens.

L’annonce des responsables suédois intervient alors que le pays enregistre le plus grand nombre d’infections à Covid par habitant et compte plus de patients traités pour le virus dans les unités de soins intensifs que lors de la première vague de l’épidémie.

Pour aider à renforcer son programme de vaccination, le chef des vaccins de la Suède, Richard Bergstrom, a révélé que le pays, avec d’autres pays européens, discutait avec la Russie de l’achat du vaccin Spoutnik V.

Bergstrom a déclaré que l’objectif de la Suède « Est d’avoir un contrat en place lorsque – ou si – le vaccin est approuvé, » alors que les pays européens cherchent des moyens d’accélérer les vaccinations à travers le continent après que le programme de l’UE ait été entravé par des retards de livraison.

Vous pensez que vos amis seraient intéressés? Partagez cette histoire!