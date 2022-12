La Suède extrade vers la Turquie un homme reconnu coupable de liens avec le terrorisme

ISTANBUL (AP) – Les autorités turques ont arrêté et emprisonné samedi à Istanbul un membre condamné d’un groupe militant illégal qui a été extradé de Suède où il s’était enfui, a annoncé l’agence de presse publique turque.

Cette décision intervient alors que le membre de l’OTAN continue de bloquer les offres de la Suède et de la Finlande de rejoindre l’alliance militaire, faisant pression pour que les deux pays nordiques extradent les terroristes présumés vers la Turquie. Le ministre turc des Affaires étrangères a déclaré cette semaine que des progrès avaient été accomplis mais que des “étapes concrètes” étaient encore nécessaires pour obtenir l’approbation de la Turquie.

L’agence de presse Anadolu a identifié l’homme comme étant Mahmut Tat, qui a été reconnu coupable d’appartenance à une organisation terroriste armée en 2015 et condamné à plus de six ans de prison. La Suède a confirmé l’expulsion mais n’a pas nommé l’homme.

“(C’est) un cas d’expulsion où une personne a vu sa demande d’asile rejetée”, a déclaré la ministre suédoise des migrations, Maria Malmer Stenergard, à la chaîne de télévision publique suédoise SVT.

Anadolu a déclaré que Tat avait été transporté par avion de Stockholm à Istanbul dans la nuit, répondant à la demande d’extradition de la Turquie. SVT a déclaré que l’homme s’était enfui en Suède suite à sa condamnation et vivait dans l’ouest du pays où il travaillait dans l’industrie de la restauration.

Tat a été reconnu coupable d’être membre du Parti des travailleurs du Kurdistan, ou PKK, qui a mené une insurrection séparatiste de plusieurs décennies en Turquie. Le groupe est considéré comme une organisation terroriste par la Turquie, les États-Unis et l’Union européenne.

Lorsque la Suède et la Finlande ont abandonné leurs politiques de longue date de non-alignement militaire et ont demandé leur adhésion à l’OTAN en mai, à la suite de l’invasion de l’Ukraine par la Russie, le président turc Recep Tayyip Erdogan a rapidement déclaré que son pays ne les accepterait pas et a accusé les deux pays nordiques de fermer les yeux sur terrorisme. Toute décision sur l’élargissement de l’OTAN requiert l’approbation de tous les membres de l’alliance.

Avant un sommet historique de l’OTAN, les trois pays ont signé un mémorandum conjoint en juin qui a empêché un veto turc. Dans le mémorandum, les pays nordiques ont déclaré qu’ils répondraient aux demandes d’extradition de la Turquie pour les personnes que la Turquie considère comme des terroristes. La Suède et la Finlande ont déclaré qu’elles « confirment » que le PKK est une organisation terroriste et ont promis « de ne pas fournir de soutien » à son affilié syrien, les Unités de protection du peuple, ou YPG. Ils ont également levé un embargo sur les armes à destination de la Turquie qui avait été imposé à la suite de l’opération turque de 2019 en Syrie contre les YPG.

Le Suédois Malmer Stenergard a souligné à SVT que le nouveau gouvernement dirigé par le Premier ministre Ulf Kristersson n’a joué aucun rôle dans la décision d’extradition.

“Le gouvernement n’a aucun rôle dans le processus (judiciaire) qui comprend l’examen des demandes d’asile”, a-t-elle déclaré à SVT. “Cela signifie que le gouvernement ou un membre du cabinet ne peut pas intervenir ou influencer les autorités responsables ou les tribunaux dans leur traitement des cas individuels.”

Le Premier ministre suédois Kristersson s’est rendu en Turquie le mois dernier et s’est engagé à lutter contre les menaces «terroristes» contre la Turquie.

Les parlements turc et hongrois doivent encore ratifier les candidatures à l’OTAN. Les 28 autres pays de l’OTAN l’ont déjà fait.

—-

Tanner a rapporté d’Helsinki, en Finlande.

Zeynep Bilginsoy et Jari Tanner, Associated Press