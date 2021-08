La Suède et le Canada demandent le report du match pour la médaille d’or féminin

La Suède s’est opposée à l’heure de début du match pour la médaille d’or féminin. Photo de Pete Dovgan/Speed ​​Media

La Suède et le Canada ont demandé aux organisateurs olympiques de reporter ce qui devrait être un match pour la médaille d’or féminin très disputé vendredi au stade olympique de Tokyo à plus tard dans la journée pour éviter la chaleur étouffante de l’été japonais.

Les températures au bord de la piste au stade d’athlétisme ont atteint 40 degrés plus tôt cette semaine, et avec le match pour la médaille féminin qui doit avoir lieu à 11 h, heure locale (22 h HE), les deux parties ont exprimé leurs inquiétudes pour le bien-être des joueurs.

« J’ai moi-même été en contact avec la FIFA aujourd’hui et je leur ai écrit, c’est donc à peu près où en est la situation aujourd’hui », a déclaré à la presse Marika Domanski Lyfors, la responsable de l’équipe féminine de Suède.

« Il s’agit principalement de la santé des joueurs à laquelle nous pensons et d’essayer de changer l’heure du match. Il y a une assez grande différence entre jouer l’après-midi ou le soir, et nous sommes très exposés à la chaleur et à la chaleur », elle a dit.

L’Association suédoise de football a déclaré qu’elle avait également écrit au Comité international olympique avec le Canada pour voir si le match pouvait être déplacé.

« Si nous devons jouer à 11 heures du matin, alors nous sommes prêts, mais ce serait clairement mieux pour la performance et le jeu d’avoir la possibilité de le jouer plus tard. Le Canada a exactement le même avis. dit Domanski Lyfors.