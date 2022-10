La Suède et la Turquie discutent des extraditions demandées par Ankara

ANKARA, Turquie (AP) – Une délégation de la Suède, candidate à l’adhésion à l’OTAN, a rencontré mercredi des responsables turcs pour discuter des demandes d’Ankara d’extradition de personnes qu’elle considère comme des terroristes, a rapporté l’agence de presse turque.

La Turquie avait menacé de bloquer les offres de la Suède et de la Finlande de rejoindre l’alliance militaire de 30 membres. Il a accusé les deux pays nordiques d’ignorer les préoccupations sécuritaires turques et a insisté pour qu’ils changent leur position sur les rebelles kurdes et d’autres groupes que la Turquie considère comme des terroristes. Ankara avait également exigé la levée d’un embargo sur les armes à destination de la Turquie.

L’OTAN fonctionne par consensus et l’adhésion des pays nordiques a besoin de l’approbation de la Turquie pour aller de l’avant.

Des responsables des ministères suédois et turc de la justice ont entamé deux jours de pourparlers pour discuter de l’éventuelle extradition de personnes liées à des groupes kurdes interdits ou du réseau d’un religieux exilé qu’Ankara accuse d’avoir orchestré un coup d’État manqué en 2016, a rapporté l’agence Anadolu.

La semaine dernière, la Suède a annoncé qu’elle lèverait l’embargo sur les armes qu’elle avait imposé à Ankara en 2019, à la suite de l’opération militaire turque contre la milice kurde connue sous le nom de YPG en Syrie. Cette décision a été largement considérée comme une étape visant à obtenir l’approbation d’Ankara.

Le parlement turc n’a pas encore ratifié l’adhésion de la Suède et de la Finlande à l’OTAN.

La Finlande et la Suède, autrefois neutres, abandonnent ce qui, dans le cas de la Suède, a été 200 ans de non-alignement militaire, poussés à rejoindre le pacte de défense mutuelle de l’OTAN à la suite de l’invasion de l’Ukraine par la Russie et de sa guerre continue là-bas.

