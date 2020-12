STOCKHOLM: la Suède et la Finlande ont suivi l’exemple de la Norvège et se sont retirées des prochaines compétitions de Coupe du monde à Dresde, en Allemagne et à Davos, en Suisse, craignant le COVID-19[feminine les protocoles existants n’offrent pas une protection suffisante.

Après le match du week-end dernier à Ruka, en Finlande, l’équipe norvégienne a annoncé mardi qu’elle se retirait des deux dernières épreuves de la Coupe du monde de 2020. Elle a été suivie mercredi par les voisins nordiques, la Suède et la Finlande.

«À Ruka, nous avons malheureusement senti que l’attitude envers le coronavirus varie considérablement d’une personne à l’autre. La bulle prévue n’a pas fonctionné », a déclaré Maarit Valtonen, médecin en chef du Comité olympique finlandais, dans un communiqué.

Ses sentiments ont été repris par Per Andersson, médecin de l’équipe pour la Suède, dans un communiqué annonçant qu’eux aussi sauteraient les deux événements.

«Dans l’état actuel des choses, nous ne pouvons pas créer une route sans infection vers et depuis Davos ou Dresde. Lorsque les choses vont mal, la maladie peut potentiellement avoir des conséquences graves pour une personne infectée. Aucun de nous n’est prêt à prendre ce risque », a-t-il déclaré.

La décision de trois des meilleurs pays du sport de rester chez eux a été critiquée par la Fédération internationale de ski (FIS), qui organise la Coupe du monde.

«Nous avons besoin de solidarité. S’il n’est pas donné, il sera difficile de trouver des arrangeurs (de correspondance) à l’avenir », a déclaré le directeur marketing de la FIS, Juerg Capol, à la chaîne suédoise SVT.

«Bien sûr, toutes les nations doivent prendre leurs propres décisions. Le problème n’est pas qu’ils ne peuvent pas aller aux jeux, mais qu’ils ont choisi de ne pas y aller », a-t-il ajouté.