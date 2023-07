La Suède est dans la dernière ligne droite pour devenir membre de l’OTAN. La Turquie va-t-elle faire dérailler ?

Le président turc Tayyip Erdogan arrive pour un sommet de l’OTAN à Madrid, en Espagne, le 29 juin 2022. Nacho Doce | Reuter

L’OTAN convoque un sommet à Vilnius, en Lituanie, le 11 juillet pour approuver de nouveaux plans de défense et, espèrent ses dirigeants, annoncer l’approbation complète d’un nouveau membre de l’alliance, la Suède. Mais plus d’un an après que le pays nordique a déposé sa demande d’adhésion à l’organisation de défense, la Turquie – qui en est membre depuis 1952 et possède la deuxième plus grande armée de l’OTAN – fait obstacle. La Hongrie, membre de l’UE et de l’OTAN, est le seul autre pays récalcitrant, même si sa position sur la question devrait suivre celle de la Turquie. Les pays ont besoin de l’approbation unanime des 31 États membres actuels de l’OTAN pour adhérer. La Turquie tire parti de sa force en tant que membre de l’alliance pour arracher des concessions à d’autres pays. C’est un pari qui pourrait être très payant pour Ankara – ou il pourrait encore aggraver les relations avec l’Occident, se retourner contre lui et nuire à l’économie déjà fragile du pays. Le président américain Joe Biden a déjà déclaré au président turc Recep Tayyip Erdogan que Washington voulait que l’objection à la candidature de la Suède à l’OTAN soit abandonnée, tandis qu’Erdogan pousse l’administration à vendre des avions de chasse F-16 à l’armée turque. Les jets pourraient être quelque chose que la Turquie gagne en échange d’une approbation potentielle pour la Suède, bien que Les responsables de Biden affirment que les deux demandes sont « totalement indépendantes ». Avec beaucoup d’enjeux pour la Turquie, la Suède et l’alliance de l’OTAN, quelle que soit la direction dans laquelle la Turquie ira, cela aura des conséquences importantes pour eux tous.

Le boeuf à la Suède

La position de la Turquie est aussi essentiellement un flex, disent certains observateurs, utilisant son rôle dans l’OTAN pour gagner des concessions et rappeler à l’Occident qu’elle est un partenaire dont les demandes doivent être prises au sérieux. « Il y a encore une chance que la Turquie autorise la Suède à entrer dans l’OTAN à temps pour le sommet de juillet », a déclaré à CNBC Ryan Bohl, analyste senior pour le Moyen-Orient et l’Afrique du Nord chez Rane. « Mais il y a clairement une chance réaliste qu’Erdogan continue à jouer ce truc bien au-delà de cette date limite. » La Finlande et la Suède ont annoncé leur intention de demander leur adhésion à l’OTAN en mai 2022, inversant une politique historique de non-alignement à la suite de l’invasion sanglante de l’Ukraine par la Russie en février de la même année. Bien que partenaires officiels de l’alliance depuis les années 1990, l’idée que les États nordiques pourraient effectivement rejoindre le groupe a hérissé Moscou – l’expansion de l’OTAN est une chose qu’elle a déjà citée pour justifier l’invasion de l’Ukraine.

Cette décision fait partie d’une danse plus large qu’Ankara effectue entre la Russie et l’OTAN, utilisant sa position unique pour tirer parti des avantages. Guney Yildiz Chercheur sur la Turquie et la Syrie

Entre-temps, Erdogan entretient des relations amicales avec le dirigeant russe Vladimir Poutine, agissant comme une sorte de médiateur entre Moscou et Kiev et refusant d’adopter des sanctions occidentales contre la Russie. Erdogan a finalement approuvé l’adhésion de la Finlande à l’OTAN en mars, ce qui a ajouté un énorme 830 miles de territoire de l’OTAN le long de la frontière terrestre occidentale de la Russie. Mais il dit que la Suède n’a pas encore faire les progrès qu’Ankara recherche, l’accusant d’autoriser des manifestations kurdes à Stockholm qui soutiennent le PKK, ou Parti des travailleurs kurdes, que les deux États désignent comme un groupe terroriste. De nombreux militants kurdes vivant en Suède disent ne pas soutenir le terrorisme mais s’opposer à Erdogan et à sa politique, et craignent maintenant que Stockholm ne les vende pour l’adhésion à l’OTAN. la Turquie demandes de Stockholm controversées incluent l’extradition de certains militants kurdes vers la Turquie, dont certains sont des citoyens suédois et ont été protégés contre l’extradition en vertu de la loi suédoise. « Le président Erdogan a déclaré que la Suède avait pris des mesures dans la bonne direction en apportant des modifications à la législation antiterroriste », a déclaré un communiqué de la présidence turque le 5 juillet. « Mais les partisans du PKK (Parti des travailleurs kurdes) … organisation terroriste continuent d’organiser librement des manifestations faisant l’éloge du terrorisme, ce qui annule les mesures prises », a-t-il ajouté. La Turquie profite de cette occasion pour envoyer un message important sur ses intérêts de sécurité nationale, a expliqué Kamal Alam, chercheur principal non résident au Conseil de l’Atlantique.

Un participant saute sur une banderole montrant un portrait du président turc Recep Tayyip Erdogan lors d’une manifestation organisée par le Centre de la société démocratique kurde contre le président turc et la candidature suédoise à l’OTAN à Stockholm le 21 janvier 2023. Christine Olsson | AFP | Getty Images

« Une grande partie de la position de la Turquie est un message direct à l’Europe que même si cela peut ressembler à une posture, Ankara n’a pas surmonté le soutien de l’UE aux YPG/PYD dans le nord-est de la Syrie, ce qui se traduit également par un soutien indirect au PKK », a-t-il déclaré. , faisant référence à des groupes militants et politiques kurdes en Syrie qui ont des liens avec le PKK, mais qui ont joué un rôle vital dans la lutte contre l’EI là-bas. « Cette position est le résultat direct des retombées de la guerre en Syrie lorsque la Turquie s’est éloignée de l’UE sur de nombreux fronts », a déclaré Alam. « Alors que les gros titres pourraient être sur le blocage tactique de l’adhésion à l’OTAN, le message stratégique global est de ne pas jouer avec la sécurité nationale de la Turquie. » Il a également noté le refus de l’UE depuis des décennies de laisser la Turquie entrer dans le bloc, ajoutant: « La Turquie dit que nous sommes la deuxième plus grande armée de l’OTAN et après tout le chantage et l’adhésion bloquée à l’UE, nous allons maintenant inverser le processus de qui entre ou sort. »

‘Jouer avec le feu’

Si le pari pourrait s’avérer payant pour la Turquie, il menace également de rompre des relations déjà tendues avec les alliés occidentaux et même de se retourner contre lui économiquement. « Le blocus de la Turquie sur la progression de la Suède dans l’OTAN n’est pas un ticket clair pour les retombées économiques, mais il joue avec le feu », a déclaré Guney Yildiz, chercheur spécialisé dans la Turquie et la Syrie. « Cette décision fait partie d’une danse plus large qu’Ankara effectue entre la Russie et l’OTAN, utilisant sa position unique pour tirer parti des avantages », a-t-il déclaré à CNBC. « Avec un alignement subtil avec l’Occident sur d’autres fronts comme les sanctions russes, la Turquie pense qu’elle peut prendre le dessus sur la Suède pendant un certain temps. Mais c’est un compte à rebours », a averti Yildiz. « La fenêtre pour exploiter l’adhésion de la Suède à des fins lucratives se ferme. Quand ce sera le cas, la Turquie en paiera le prix, d’autant plus que le coût de la gestion de ses relations avec la Russie augmente, faisant inévitablement pencher la balance vers plus de compromis et moins de gains. »

