La Suède envoie un navire de plongée pour enquêter sur les pipelines Nord Stream après une fuite

La Suède a envoyé un navire de plongée pour enquêter sur une zone des pipelines Nord Stream où une éruption en mer Baltique a provoqué des fuites pendant plusieurs jours.

Le porte-parole de la marine suédoise, le capitaine Jimmie Adamsson, a déclaré qu’un navire de sauvetage sous-marin avait été envoyé sur le site des fuites au large de la Suède et soutenait les garde-côtes suédois, qui dirigent l’enquête.

La garde côtière a déclaré qu’un de ses navires, Amfritrite, était sur le site pour surveiller le trafic maritime à proximité, mais le mauvais temps est susceptible de compliquer la situation.

Des explosions sous-marines impliquant plusieurs centaines de livres d’explosifs ont endommagé les pipelines Nord Stream 1 et 2 au large du sud de la Suède et du Danemark la semaine dernière et ont entraîné d’énormes fuites de méthane dans les eaux internationales de la mer Baltique.

Les dirigeants européens disent que l’explosion était un acte de sabotage mais ont refusé de dire qui pourrait être derrière. La Russie, à son tour, a accusé l’Occident d’être à l’origine de l’explosion, suggérant que les États-Unis avaient tout à gagner – une accusation démentie avec véhémence par Washington.

Au cours du week-end, les autorités danoises ont déclaré que les gazoducs Nord Stream 1 et 2 avaient cessé de fuir. Mais les garde-côtes suédois ont déclaré qu’un de ses avions avait signalé que la plus petite fuite au-dessus de Nord Stream 2 “avait plutôt augmenté quelque peu à nouveau” et pourrait prendre “un certain temps” avant qu’elle ne s’arrête.

Les autorités danoises surveillaient les deux fuites de gaz à l’est de l’île danoise de Bornholm dans la mer Baltique – au-dessus de Nord Stream 1 et Nord Stream 2 – avec la frégate Absalon, le navire environnemental Gunnar Thorson et un hélicoptère militaire.

Le ministère public suédois et les services de sécurité suédois mènent une enquête, tandis que la police de Copenhague était en charge d’une enquête au Danemark. Une équipe d’enquête internationale conjointe du Danemark, de l’Allemagne et de la Suède, entre autres, était également en cours de constitution.

Les gazoducs, qui relient la Russie à l’Allemagne, ont été au centre d’une crise croissante de l’approvisionnement en gaz en Europe sur fond de guerre entre la Russie et l’Ukraine.

