La Suède enregistre 30000 effets secondaires suspectés des vaccins Covid, le vaccin d’AstraZeneca étant lié à plus de la moitié de tous les rapports

Selon l’Agence suédoise des produits médicaux, la semaine dernière, la nation scandinave avait reçu 31 844 rapports d’effets indésirables liés au déploiement des vaccins Covid-19. La Suède propose actuellement trois variantes du médicament. Il existe actuellement 2 103 rapports d’effets secondaires du vaccin Moderna, tandis que le vaccin Pfizer-BioNTech a été associé à 9 117 problèmes de santé. Mais le nombre de réactions indésirables suspectées des deux injections semble relativement faible par rapport aux 19 961 rapports liés au Vaxzevria d’AstraZeneca.

Les effets secondaires les plus courants des trois médicaments étaient la fièvre et les maux de tête. Les autres effets indésirables rapportés comprenaient des nausées, des douleurs articulaires et des étourdissements.

Notamment, le tir d’AstraZeneca ne représente qu’environ 26% des quelque 2,7 millions de vaccins qui ont été administrés jusqu’à présent en Suède, mais représente environ 63% des rapports d’effets secondaires.

Sur près de 32 000 rapports, 663 cas ont été enregistrés pour lesquels on ne sait pas quel vaccin a été administré. Les deux tiers des rapports ont été soumis par le grand public. L’agence a averti que les rapports individuels ne démontrent pas nécessairement une corrélation entre l’épisode médical et le vaccin.

Ebba Hallberg, un fonctionnaire de l’Agence des produits médicaux, a déclaré aux médias suédois qu’il était inhabituel de recevoir autant de rapports d’effets secondaires, mais a noté que le chiffre était probablement élevé en raison de l’attention du public sur les nouveaux vaccins. Les prestataires de soins de santé ne rapportent probablement que plus « sérieux » effets secondaires, le fonctionnaire a théorisé. Hallberg a également déclaré qu’il était possible qu’AstraZeneca soit surreprésenté dans les données car le coup de feu a été donné à de nombreux jeunes et travailleurs de la santé, qui sont plus férus de technologie et seraient donc plus susceptibles de signaler un problème.

Selon un point de vente suédois, l’agence a reçu plus de rapports d’effets secondaires suspectés au cours des derniers mois qu’elle ne le fait généralement sur quatre ans.

En mars, la Suède a été l’un des nombreux pays à suspendre temporairement l’utilisation de l’AstraZeneca jab, à la suite de rapports faisant état d’une coagulation sanguine anormale chez les receveurs. AstraZeneca, ainsi que l’Agence européenne des médicaments, ont insisté sur le fait que le vaccin était sûr après avoir été soumis à un examen minutieux.

Depuis lors, de nouveaux rapports ont lié le médicament à des épisodes médicaux graves, voire à la mort. Plus tôt ce mois-ci, une travailleuse médicale de 35 ans au Vietnam est décédée d’anaphylaxie après avoir été injectée avec le jab, dans ce qui a été décrit comme un « très rare » cas de réaction indésirable au vaccin.

Vous aimez cette histoire? Partagez le avec un ami!