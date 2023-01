La Suède donne le feu vert à une cascade de brûlage du Coran devant l’ambassade de Turquie

La nouvelle dispute diplomatique survient alors que Stockholm attend la bénédiction d’Ankara pour rejoindre l’OTAN

La police suédoise a déclaré qu’elle autoriserait le chef d’un parti politique d’extrême droite à brûler une copie du Coran près de l’ambassade de Turquie à Stockholm, ce qui aurait incité Ankara à convoquer son émissaire suédois au-dessus de la “acte de provocation”.

L’activiste anti-islam Rasmus Paludan, un avocat dano-suédois qui dirige le parti de droite « Stram Kurs » (Hard Line) au Danemark, sera autorisé à détruire le livre sacré islamique lors d’un rassemblement prévu devant l’ambassade de Türkiye le 21 janvier. .

“Les lois constitutionnelles suédoises offrent une protection solide et vous devez juger que la valeur de la possibilité de manifester et de la liberté d’expression est extrêmement importante”, a-t-il ajouté. a déclaré le porte-parole de la police suédoise, Ola Osterling.

Selon des sources diplomatiques anonymes citées par l’agence de presse officielle Anadolu de Türkiye, l’ambassadeur de Suède en Turquie, Staffan Herrstrom, a été convoqué par le ministère des Affaires étrangères pour discuter de l’autodafé vendredi, les sources affirmant que le coup prévu est “clairement un crime de haine.”

« L’attitude de la Suède est inacceptable. Nous nous attendons à ce que l’acte ne soit pas autorisé et que les insultes aux valeurs sacrées ne puissent être défendues sous le couvert de “droits démocratiques” », a-t-il ajouté. ils ont ajouté.

Paludan, qui a organisé plusieurs incendies de Coran lors d’événements passés, a déclaré qu’il espère “prendre une petite position pour la liberté d’expression contre la Turquie” lors du rassemblement de l’ambassade. Une manifestation similaire l’année dernière a provoqué des émeutes et des affrontements de rue dans plusieurs villes suédoises, avec des centaines de policiers et un certain nombre de manifestants blessés au milieu des troubles.

Le rassemblement de samedi suivra une autre manifestation à Stockholm plus tôt cette semaine, qui a vu des militants kurdes enfiler un mannequin grandeur nature destiné à représenter le président turc Recep Tayyip Erdogan. Ankara a réagi durement à l’incident, qualifiant la Suède de “centre de propagande” pour terrorisme, faisant écho aux allégations précédentes selon lesquelles le gouvernement soutiendrait des groupes armés kurdes également actifs en Turquie.

La querelle sur l’autodafé prévu survient alors que la Suède et la Finlande demandent l’approbation de la Turquie pour rejoindre l’Organisation du Traité de l’Atlantique Nord, qui exige le consentement unanime de tous les membres avant d’inviter de nouveaux États à adhérer. Bien qu’il semble que des progrès aient été réalisés sur la question l’année dernière après la demande d’adhésion des deux États nordiques, les négociations sont depuis au point mort, Ankara insistant pour que les candidats à l’OTAN prennent de nouvelles mesures contre les groupes et les individus qu’ils considèrent comme des terroristes.

