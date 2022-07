La Suède domine le Portugal, passant à la vitesse supérieure à l’Euro juste à temps pour les huitièmes de finale

LEIGH, Angleterre – Chaque tournoi majeur a un démarreur lent, une équipe qui a du mal à justifier la meilleure facturation jusqu’à ce que la pression pour répondre aux demandes soit à la hauteur du battage médiatique, mais la Suède s’est finalement enclenchée à l’Euro 2022 pour réserver sa place en quart de finale avec un Victoire 5-0 contre le Portugal.

Alors que les performances exceptionnelles en phase de groupes de l’Angleterre, pays hôte, et de l’Allemagne, huit fois championne d’Europe, ont à juste titre attiré l’attention – les deux équipes ont un record de victoires à 100% sans encaisser de but jusqu’à présent – c’est la Suède qui a participé à ce tournoi en tant que La nation la mieux classée d’Europe. Seuls les États-Unis sont au-dessus de la Suède dans le classement mondial féminin de la FIFA, et l’équipe de Peter Gerhardsson est composée de joueuses de clubs de premier plan tels que Manchester City, Chelsea, la Juventus, Barcelone et les champions allemands de Wolfsburg.

Malgré son pedigree, la Suède a disputé son dernier match du Groupe C contre le Portugal en ayant toujours besoin d’un résultat positif pour s’assurer une place en huitièmes de finale.

Un match nul 1-1 contre les Pays-Bas, champions en titre, lors du match d’ouverture a été suivi d’une victoire tendue 2-1 contre la Suisse dans laquelle le but tardif d’Hanna Bennison a scellé une victoire bien méritée. Mais dans les deux matchs, la Suède a eu du mal à afficher la forme qui la place au deuxième rang mondial. Pourtant, leur durabilité et leur détermination leur ont permis d’affronter au moins le Portugal à Leigh avec leur sort de qualification entre leurs propres mains.

Le Portugal, qui n’a été confirmé comme participant à l’Euro 2022 que début mai en tant que remplaçant tardif après l’expulsion de la Russie, a été une surprise dans la compétition, avec un match nul en ouverture contre la Suisse et une courte défaite 3-2 contre les Néerlandais. ils avaient une chance extérieure de qualification avec une victoire contre les Suédois. Mais il était clair dès le début de ce match, disputé sous une chaleur accablante de 32 degrés Celsius dans le nord-ouest, qu’il y avait un net gouffre de classe entre les deux équipes. La Suède était physiquement plus forte, plus habile et mieux organisée que ses adversaires, qui occupent la 30e place du classement mondial.

Le match a commencé par une vague d’attaques suédoises et s’est poursuivi de cette manière, les Scandinaves marquant à intervalles réguliers pour prendre le contrôle total du jeu et, finalement, du groupe.

Pour la première fois à ces Euros, la Suède était au top de sa forme, dominant le Portugal lors d’une victoire 5-0 en phase de groupes. Naomi Baker/Getty Images

Le Portugal a pu tenir jusqu’à la 21e minute, lorsqu’une erreur de la gardienne Patricia Morais a offert à Filippa Angeldal le premier but. Morais est venu réclamer un corner, mais a laissé tomber le ballon dans la surface de réparation, ce qui a permis une finition facile pour le milieu de terrain de Manchester City.

Angeldal a ensuite doublé l’avance de la Suède à 45 minutes en terminant une routine de coup franc bien travaillée. La capitaine Kosovare Asllani semblait prête à envoyer son coup franc dans la surface de réparation du Portugal, mais elle l’a plutôt retiré pour l’Angeldal non marqué, qui a marqué avec un premier tir depuis le bord de la surface.

Le Portugal manquait de qualité pour revenir dans le match avec la Suède qui dominait dans tous les domaines du terrain, et après le deuxième d’Angeldal, c’était un cas de limitation des dégâts pour l’équipe de Francisco Neto. À la mi-temps, le Portugal était mené 3-0 après un autre échec de Morais à attraper le ballon sur un corner qui s’est soldé par un but contre son camp de Carole Costa.

À ce moment-là, la Suède avait le contrôle total, sa position dans le groupe ne dépendant que du résultat du match Pays-Bas-Suisse à Sheffield. Mais une victoire confortable assurerait à la Suède la première place et un quart de finale à Leigh contre l’Islande, l’Italie ou la Belgique vendredi, alors ils ont poussé pour plus de buts en seconde période. Ils ont porté le score à 4-0 à la 53e minute quand Asllani a marqué sur penalty suite à une main de Diana Gomes.

Stina Blackstenius a vu un but exclu pour hors-jeu alors que la Suède augmentait le rythme, mais l’attaquante d’Arsenal a finalement inscrit son nom sur la feuille de match à la 90e minute après avoir pénétré dans la surface de réparation du Portugal avant de battre Morais avec une frappe du pied droit à 15 mètres.

Avec une première place assurée dans le groupe C, la Suède est assurée d’éviter la France dans les huit derniers, et elle sera largement favorisée en quart de finale, quel que soit son adversaire plus tard cette semaine.

Et après la démonstration impitoyable de dimanche, la Suède peut désormais créer l’élan nécessaire pour remporter ce tournoi pour la première fois depuis 1984.