La Suède doit décider de changements constitutionnels pour apaiser la Turquie

Les modifications proposées visent à renforcer les lois antiterroristes du pays

Les députés suédois voteront la semaine prochaine sur les modifications de la constitution proposées par le gouvernement pour atténuer les objections de la Turquie à la candidature de Stockholm à l’adhésion à l’OTAN, a déclaré le parlement du pays, le Riksdag.

Les modifications proposées permettraient de renforcer les lois antiterroristes, notamment en limitant la “la liberté d’association des groupes impliqués dans le terrorisme”, a déclaré le Parlement dans un communiqué mardi.

Le vote doit avoir lieu le 16 novembre. Les modifications, si elles sont approuvées, entreront en vigueur le 1er janvier 2023.

Les amendements ont été proposés sous le précédent gouvernement de gauche et le Riksdag a déjà voté en leur faveur. Mais pour être mises en œuvre, elles ont également besoin de l’approbation du nouveau parlement, qui a été formé après les élections législatives de septembre. Le vote a propulsé les conservateurs au pouvoir, Ulf Kristersson devenant Premier ministre, mais les amendements devraient toujours être adoptés. Jusqu’à présent, seul le Parti de gauche, qui détient 24 sièges sur 349 au parlement, s’est opposé aux changements proposés.

L’annonce par le parlement fait suite au voyage de Kristersson à Ankara mardi, où il a déclaré que “La Suède respectera toutes les obligations faites à la Turquie dans la lutte contre la menace terroriste avant de devenir membre de l’OTAN et en tant que futur allié.”

Le Premier ministre suédois a décrit les amendements à la constitution comme “De grands pas… qui donneront aux autorités judiciaires suédoises plus de force pour lutter contre le terrorisme.”

Le président turc Recep Tayyip Erdogan a salué l’engagement de Stockholm à tenir ses promesses, mais a ajouté qu’il souhaitait en voir plus “étapes concrètes”.

Les parties ont convenu de tenir une autre réunion fin octobre, qui, selon Kristersson, espère apporter “une conclusion plus positive.”

La Suède et la Finlande ont demandé à rejoindre l’OTAN en mai en réponse à l’opération militaire russe en Ukraine. La Turquie, qui est membre du bloc militaire dirigé par les États-Unis depuis 1952, a accusé les deux pays d’abriter des membres du Parti des travailleurs du Kurdistan (PKK) et d’autres groupes qu’elle considère comme des organisations terroristes, et a menacé de bloquer leurs offres.

Les parties ont signé un mémorandum lors d’un sommet de l’OTAN en juin, qui semble avoir sorti l’impasse. Cependant, Ankara a déclaré plus tard qu’il n’était pas satisfait de la manière dont les termes de l’accord étaient mis en œuvre par la Suède, en particulier en ce qui concerne la répression des groupes terroristes et l’extradition de suspects vers la Turquie.