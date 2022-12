La Suède dit qu’elle est sur le point d’atteindre l’objectif de dépenses de défense de l’OTAN, contrairement au Canada

D’ici deux ans, la Suède – l’ancien pays nordique neutre qui va bientôt rejoindre l’OTAN – atteindra l’objectif de dépenses de défense souvent débattu de l’alliance militaire occidentale de 2% du produit intérieur brut.

Le plus haut commandant militaire du pays, le général Micael Bydén, a déclaré à CBC News que la Suède restructurait également ses forces armées pour en faire davantage une “organisation de guerre” afin d’être prête au cas où le conflit avec la Russie s’intensifierait.

L’approche de la Suède face à la crise déclenchée par l’invasion de l’Ukraine par la Russie contraste fortement avec celle du Canada — qui n’a pas l’intention d’atteindre l’objectif de dépenses de l’OTAN, peine à recruter de nouveaux militaires et manque d’un consensus clair sur le rôle principal de la Les forces armées devraient l’être.

La Suède et la Finlande, historiquement non alignée, ont choisi au printemps dernier de demander en même temps leur adhésion à l’alliance militaire occidentale.

“C’est une évidence depuis quelques années. Nous nous dirigeons vers un nouvel ordre mondial avec des évolutions qui [are] aller … dans la direction négative », a déclaré Bydén à CBC News lors d’une récente interview.

La candidature de la Suède a déclenché une série de décisions sobres à Stockholm – en plus des décisions sobres que le pays avait déjà prises après l’annexion de la Crimée par la Russie.

Le premier était un ordre explicite du cabinet suédois à Bydén de respecter le critère des dépenses de défense.

Bydén a pris soin d’éviter les comparaisons dans son entrevue avec CBC News et a concentré ses remarques sur ce que la Suède a accompli et veut accomplir.

“Nous apportons de la qualité”

Cependant, plus il parlait, plus les contrastes avec le Canada devenaient clairs.

Lorsqu’on lui a demandé ce que la Suède apportait à l’OTAN, il a répondu : « Nous apportons une pensée militaire moderne. Nous apportons une expertise pour combattre dans des conditions difficiles dans le nord. Nous apportons des capacités de haute technologie. de qualité, et l’OTAN le sait.”

Le pays maintient également un ensemble relativement large de capacités avancées – des avions de guerre modernes et haut de gamme (le Gripen de Saab a concouru pour remplacer les CF-18 du Canada) à la défense antimissile et aérienne avancée – soutenus par une grande défense sophistiquée du pays industrie.

Gripen, un avion de chasse suédois, se produit le deuxième jour d’Aero India 2017 à la base aérienne de Yelahanka à Bangalore, en Inde, le mercredi 15 février 2017. (The Associated Press)

Sur le papier, l’armée suédoise (avec 24 000 en service actif et 31 000 réservistes, avec des plans fermes pour atteindre 100 000 au total) est légèrement plus petite que les Forces armées canadiennes (68 000 en service actif et 27 000 réservistes, avec un objectif d’atteindre 101 500). La Suède, cependant, a réintroduit la conscription en 2018 et la restructuration permet au pays de se développer rapidement, si nécessaire.

“Quand je fais référence à “l’organisation en temps de guerre”, c’est-à-dire [what] nous pourrions [have] après une décision politique de mobilisation », a déclaré Bydén. « Nous pourrions remplir l’organisation en temps de guerre avec les conscrits.

L’introduction de la conscription au Canada au cours des deux dernières guerres mondiales a déclenché dans ce pays des crises politiques dont les effets se sont fait sentir pendant des années.

La conscription et le service militaire obligatoire font partie d’un état d’esprit politique et social plus endurci en Europe. Certains experts militaires ont même émis l’hypothèse que l’abolition de la conscription par la Russie après la fin de la guerre froide a contribué aux revers militaires du pays en Ukraine.

L’exercice militaire SWENEX au régiment des Marines à Berga, en Suède, le 27 octobre 2021. (Fredrik Sandberg/AP)

Bydén a souligné une autre partie de cet état d’esprit durci : la défense civile, la résilience et la préparation. Il a souligné l’article 3 de l’OTAN, qui appelle les membres de l’alliance à “maintenir et développer leur capacité individuelle et collective à résister à une attaque armée”.

Plus tôt cet automne, les députés canadiens siégeant au comité de la défense de la Chambre des communes se posaient des questions fondamentales sur le rôle que les militaires canadiens devraient jouer dans la réponse aux catastrophes nationales. Un tel débat n’existe pas en Suède.

“Résistance nationale”

L’agence suédoise de protection civile, qui travaille de concert avec l’armée, dépose depuis 2018 des tracts dans les boîtes aux lettres des gens, donnant des conseils pratiques sur ce qu’il faut faire en cas d’urgence (comme les pannes de courant), mais appelant également à la “résistance nationale” si le pays était attaqué. .

“La population suédoise a le devoir de contribuer à la défense totale de la Suède”, lit-on dans l’un de ces pamphlets, intitulé Si la crise ou la guerre arrive.

“Cela signifie que toute personne qui vit ici et qui a entre 16 et 70 ans peut être appelée à aider de différentes manières en cas de menace de guerre et de guerre. Tout le monde est obligé de contribuer et tout le monde est nécessaire.”

Des soldats des forces armées suédoises se tiennent en formation près du palais royal de Stockholm, en Suède, le mardi 17 mai 2022. (Karl Ritter/AP)

Bydén l’a décrit comme une “prise de conscience” et un rappel aux 10 millions d’habitants du pays qu’ils ont des responsabilités civiques.

Steve Saideman, titulaire de la chaire Paterson en affaires internationales à la Norman Paterson School of International Affairs de l’Université Carleton à Ottawa, a déclaré que la différence entre le Canada et la Suède en matière de posture de défense peut s’expliquer en partie par la géographie. Les Suédois sont littéralement juste à côté de la Russie.

“Les Suédois prennent cela très, très au sérieux”

Et Moscou, a-t-il dit, a clairement indiqué que dans toute guerre dans les pays baltes, la saisie de l’île suédoise de Gotland serait d’une importance stratégique pour Moscou.

“Nous sommes trop loin. Nous n’avons tout simplement pas le même niveau d’immédiateté”, a déclaré Saideman, ajoutant que la Suède a, tout au long de son histoire, fait face à des confrontations avec la Russie que le Canada ne pouvait concevoir.

“Donc, les Suédois prennent cela très, très au sérieux, parce que les Russes l’ont rendu très, très sérieux pour eux.”

Saideman a également qualifié le repère de dépenses de défense de 2 % de « métrique merdique » qui ne tient pas compte de la participation d’un pays.

Pourtant, en écoutant Bydén, il semble clair que mettre fin aux deux siècles de neutralité étudiée de la Suède était une politique facile à suivre pour lui – presque une évidence – parce que le monde, pas seulement son quartier, a radicalement changé.

Lorsque le gouvernement de l’ancienne première ministre Magdalena Andersson s’est tourné vers lui au printemps dernier pour savoir si la nation nordique – qui avait pratiqué une forme de neutralité détendue depuis l’époque de Napoléon – devait rejoindre l’OTAN, il n’a pas hésité avant de dire ” oui.”

Le monde a changé. Le Canada peut-il suivre le rythme?

Le monde a changé, a déclaré Bydén, parce que le régime du président russe Vladimir Poutine a montré sa volonté d’entreprendre d’énormes risques stratégiques et de soutenir sa “rhétorique dure” par une action militaire.

Alors, le Canada comprend-il le message? La réponse courte est — attendez l’examen de la défense du gouvernement libéral.

Le cabinet du premier ministre Justin Trudeau a beaucoup parlé de la défense de «l’ordre international fondé sur des règles» et le Canada a notamment engagé jusqu’à 1 milliard de dollars pour armer l’Ukraine.

Un porte-parole de la ministre de la Défense, Anita Anand, a déclaré que le Canada continuera de faire les investissements nécessaires pour assurer la sécurité du pays “alors que notre monde s’assombrit”.

“Nous travaillons actuellement à la mise à jour de la politique de défense du Canada, et cette mise à jour tient compte de la taille et des capacités des Forces armées canadiennes ainsi que de ses rôles et responsabilités”, a déclaré Daniel Minden dans un communiqué de presse.

« L’objectif de cette mise à jour est de veiller à ce que nos Forces armées canadiennes continuent de disposer des ressources nécessaires pour assurer la sécurité des Canadiens et contribuer de manière significative aux opérations dans le monde entier. Nous ferons toujours tout ce qu’il faut pour protéger le Canada et nos alliés.